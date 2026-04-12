Lola estalló de celos en Gran Hermano porque Luana se acercó a Manu
La generación dorada de GH no para de tener escándalos y ahora suma uno nuevo: los celos entre Luana, Lola, Manu y Franco Zunino. Los detalles.
La convivencia en la casa de Gran Hermano 2026 ha alcanzado un punto de ebullición durante su séptima semana de competencia. Lo que comenzó como una rivalidad latente entre Luana Fernández y Lola Tomaszeuski se ha transformado ahora en una compleja red de estrategias sentimentales y revanchas que involucra a otros dos jugadores clave: Franco Zunino y Manuel Ibero.
El conflicto, que ya acarrea una historia previa de rispideces, terminó de estallar debido a los movimientos tácticos de Lola, los cuales Luana no tardó en denunciar públicamente. La modelo, visiblemente afectada, decidió utilizar el espacio del stream para sincerarse sobre lo que ocurre puertas adentro y cómo le afectan las actitudes de su principal enemiga.
La mecha se encendió cuando Lola Tomaszeuski decidió acercarse a Franco Zunino de una manera que Luana consideró provocativa. El episodio ocurrió en el sector de la galería, donde Lola se recostó junto a Franco para pedirle demostraciones de afecto. Esta cercanía física no fue vista como un gesto inocente, sino como un ataque directo hacia Fernández.
Al respecto, Luana fue contundente en sus declaraciones a solas: “Lola está jugando un juego infantil que es tratar de darme celos con (Franco) Zunino y tengo que admitir que lo está logrando porque yo realmente siento cosas por él, además de que es mi sostén acá adentro”. Para la jugadora, este comportamiento cruzó un límite ético dentro de su esquema de convivencia. “Yo eso lo tomo como una traición y quiero exponer esto para debilitarla mentalmente, que en algún momento se pueda ir y también que Manu (Ibero) se aleje de ella. Si Lola se mete conmigo, yo me voy a meter el triple”, sentenció con firmeza.
Fiel a su advertencia de redoblar la apuesta, Luana Fernández puso en marcha un plan de "celos cruzados". Su objetivo fue Manuel Ibero, un participante que se encuentra en una posición delicada debido a que tiene una relación estable fuera del certamen, lo que lo convierte en una suerte de interés inalcanzable para Lola.
El acercamiento de Luana hacia el ex de Zoe Bogach no pasó inadvertido para el resto de los habitantes de la casa, quienes rápidamente comenzaron con las bromas y chicanas hacia Manuel. Sin embargo, Ibero optó por la cautela y negó cualquier tipo de coqueteo real con la modelo. Por su parte, Zunino —el tercero en discordia— prefirió tomarse la situación con humor, bromeando con Luana sobre lo “lindos” que se veían juntos ella y Manuel.
La hostilidad entre las dos mujeres parece no tener retorno. La irritación de Luana alcanzó su punto máximo al ver a Franco interactuar con su rival, lo que derivó en un comentario lapidario hacia él: “Vos y Lola no. Vos sos muy lindo para ella”.
La participante no ocultó su rechazo ante el hecho de que su aliado más cercano hubiera mantenido un diálogo con quien ella considera su mayor oponente dentro del juego. La estrategia de Luana ahora parece clara: utilizar la exposición y el contraataque sentimental para desestabilizar el lugar de Lola en la competencia y forzar su salida definitiva de la casa más famosa del país.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario