Lola estalló de celos en Gran Hermano porque Luana se acercó a Manu

El acercamiento de Luana hacia el ex de Zoe Bogach no pasó inadvertido para el resto de los habitantes de la casa, quienes rápidamente comenzaron con las bromas y chicanas hacia Manuel. Sin embargo, Ibero optó por la cautela y negó cualquier tipo de coqueteo real con la modelo. Por su parte, Zunino —el tercero en discordia— prefirió tomarse la situación con humor, bromeando con Luana sobre lo “lindos” que se veían juntos ella y Manuel.

La hostilidad entre las dos mujeres parece no tener retorno. La irritación de Luana alcanzó su punto máximo al ver a Franco interactuar con su rival, lo que derivó en un comentario lapidario hacia él: “Vos y Lola no. Vos sos muy lindo para ella”.

La participante no ocultó su rechazo ante el hecho de que su aliado más cercano hubiera mantenido un diálogo con quien ella considera su mayor oponente dentro del juego. La estrategia de Luana ahora parece clara: utilizar la exposición y el contraataque sentimental para desestabilizar el lugar de Lola en la competencia y forzar su salida definitiva de la casa más famosa del país.