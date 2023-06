Revelaron las amenazas del entorno de L-Gante al denunciante tras la detención

abogado denunciante l-gante

“En la puerta de mi estudio se paró un auto con música de Elián Valenzuela, durante 40 minutos no pararon de reproducir música de L-Gante y eso es un mensaje, y con mi cliente peor, las amenazas son de muerte”, dijo el letrado en diálogo con Juan Etchegoyen.

Sigal señaló que “están recibiendo llamadas permanentemente, ayer le tiraron una piedra de tres kilos al portón de la casa, a mi me dicen que pida por escrito el pedido de seguridad y no lo entiendo, es una vergüenza, todavía no está la custodia”.

L-Gante compartió cartas desde la cárcel

Tras cuatro días tras las rejas, un amigo de L-Gante compartió a través de las redes sociales del músico una carta escrita por su puño y letra, que dedicó a sus fans. “Gracias a todos por el aguante. Estoy bien, preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga”, se leyó sobre el papel. Y siguió: “Espero que les guste el último tema. Se viene mucho más”.

En tanto, le envió un mensaje al músico y boxeador Ezequiel Matthysse, con quien conserva una íntima amistad: “Gracias. El aguante siempre es real. Te quiero, hermano. Cumbia 420. Tamos bien”. Además, el deportista señaló como ubicación de la publicación el nombre del gremio de integrantes del género, “La Mafilia”.

En las últimas horas, el autor de “Visionario” reapareció a través de su cuenta de Instagram, donde acumuló más de cinco millones de seguidores, y compartió una nueva carta para sus fanáticos, que incluyó un llamativo mensaje. “Si no salgo ganando, prefiero no salir”, apuntó el músico. Y siguió: “Diego de Crónica tenés razón. Para muchos, soy más que un grano”, lo cual dejó ver que está al tanto de lo que se habla en los medios.

“Gracias por el aguante. Yo toy re piola, descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420″, se leyó sobre el papel. Y firmó: “Celda 4″.