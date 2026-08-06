"La 10 de Argentina": Radio 10 lanzó una impactante campaña institucional, que reúne a sus principales figuras
Bajo el lema "La 10 de Argentina", de la iniciativa participan Gustavo Sylvestre, Pablo Duggan y Nancy Pazos; y un destacado staff de conductores.
Con una apuesta estética completamente innovadora para el universo de la radiofonía, Radio 10 lanzó su nueva campaña de comunicación institucional con un fuerte protagonismo de las caras más emblemáticas de su programación, y destacando de esta manera a las figuras más importantes de la emisora.
Lejos de los formatos tradicionales de difusión comercial, la emisora eligió retratar en impactantes primeros planos y en riguroso blanco y negro a los periodistas y conductores que le dan vida al aire cada día.
La iniciativa, que ya se luce en los puntos más estratégicos de la vía pública porteña bajo el sello “La 10 de Argentina”, utiliza los colores distintivos de la marca como el único contraste visual para enmarcar las expresiones y las manos de sus protagonistas.
Quiénes son las figuras que lideran la campaña de Radio 10
La propuesta artística reúne a un destacado staff de referentes de la información, el debate político y el entretenimiento, reafirmando el compromiso con la calidad periodística en un contexto de alta demanda informativa.
El elenco de figuras que encabeza esta innovadora apuesta visual está integrado por:
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Gustavo Sylvestre
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Pablo Duggan
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Nancy Pazos
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Fernando Borroni
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Juan Amorín
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Teté Coustarot
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Juan Di Natale
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Franco Bagnato
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Marcela Feudale
A través de esta fuerte presencia urbana, la emisora no solo renueva su imagen institucional, sino que rinde homenaje a los rostros y las voces que acompañan cotidianamente a la audiencia, consolidando el vínculo de cercanía con la gente.
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