Polémica en los Premios Emmy 2026: qué categorías dejarán de entregarse en la ceremonia principal

¿Por qué la Academia de Televisión tomó esta decisión?

La gala principal de los Premios Emmy 2026 se realizará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será conducida por Mariska Hargitay, protagonista de La ley y el orden. Será la primera vez en quince años que una mujer esté al frente de la ceremonia.

Desde la Academia explicaron que la reducción de categorías busca modernizar el formato del evento y disponer de más tiempo para otros segmentos de la transmisión, como presentaciones especiales, sketches humorísticos y los tradicionales discursos de agradecimiento.

El presidente de la entidad, Cris Abrego, reconoció que la medida no conformará a todos los sectores de la industria: "Esta no es una solución perfecta". Además, explicó los criterios utilizados para definir qué premios dejarían la gala principal: "Queríamos adoptar un enfoque lo más equilibrado y equitativo posible. Así pues, en lugar de concentrarnos en el cambio en una sola disciplina o grupo profesional, optamos por un número reducido de categorías que abarcan la interpretación, la escritura y la dirección".

El fuerte rechazo de los sindicatos de Hollywood

La decisión fue cuestionada por tres de las organizaciones más importantes de la industria audiovisual estadounidense: el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), SAG-AFTRA y el Sindicato de Guionistas (WGA).

Las entidades emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su desacuerdo con la resolución adoptada por la Academia de Televisión: “Los Emmy existen para celebrar lo mejor de la televisión y a los artistas que son fundamentales para dar vida a estas historias. La decisión de eliminar estas categorías de la transmisión en horario estelar devalúa las contribuciones de las personas talentosas que la Academia debe honrar. Una ceremonia de premios dedicada a reconocer la excelencia no debería reducir el reconocimiento a los artistas cuyo trabajo le da sentido”.