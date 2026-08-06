La reacción de Marcela Baños al enterarse en vivo quién la reemplazará en Pasión de Sábado
La histórica conductora aseguró que se enteró por televisión de quién ocupará su lugar durante sus vacaciones. La elección reavivó una vieja rivalidad.
La salida temporal de Marcela Baños por vacaciones terminó generando una inesperada polémica. La conductora de Pasión de Sábado confesó que se enteró viendo televisión de que Marixa Balli será quien la reemplazará durante su ausencia, una noticia que la tomó completamente por sorpresa y que volvió a poner el foco sobre la histórica tensión que existe entre ambas.
La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM y rápidamente comenzó a generar repercusión, especialmente porque la relación entre Baños y Balli nunca fue la mejor dentro del ambiente de la música tropical. La propia conductora contó cómo vivió el momento en que conoció la decisión de la producción.
"Me enteré por Ángel, me enteré por LAM. Estoy en shock. Lo llamé a (Pablo) Serantoni y no me atendía", sostuvo. A pesar de la sorpresa, aclaró que previamente había sido consultada sobre distintas opciones para cubrir su lugar y que nunca manifestó objeciones respecto de ninguna de las candidatas.
Marcela Baños rompió el silencio tras conocer a su reemplazante
"A mí me presentaron una lista de posibles conductoras que podían hacer el programa: Sabrina Rojas, Silvina Escudero, Nazarena Vélez y Marixa Balli. Y las cuatro me parecen fantásticas", prosiguió.
Además, dejó en claro que jamás intentó influir en la decisión final: "Yo no dije ni que sí ni que no. Dije que las cuatro eran opciones geniales. No soy quien para bajar a nadie, no es mi onda. A partir de ahí me desentendí y me enteré hace un rato por LAM".
Marixa Balli confirmó que conducirá Pasión de Sábado
Mientras tanto, Marixa Balli confirmó que aceptó la propuesta con entusiasmo y explicó que el acuerdo fue posible gracias a un entendimiento entre los canales involucrados: "Sí, voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela, que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América. Todo excelente".
La panelista y cantante también destacó el vínculo que mantiene con el histórico ciclo musical: "Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho".
Sin embargo, la designación volvió a recordar una rivalidad que lleva varios años. El enfrentamiento entre ambas tuvo uno de sus capítulos más recordados cuando coincidieron en LAM, aunque sus diferencias vienen desde mucho antes, cuando Baños trabajaba como bailarina de Balli.
El viejo enfrentamiento entre Marcela Baños y Marixa Balli
En aquella oportunidad, la conductora recordó un viejo reclamo: "Después de haber sido bailarina de ella, lo mínimo era que me diga 'suerte' y no me saludaba".
Balli respondió con dureza y explicó cuál era, según su versión, el origen del conflicto: "¿Sabés por qué no te saludaba? Yo recuerdo perfectamente cuando armamos el grupo, íbamos a cantar al programa y despotricabas contra ese ambiente tropical, no te agradaba. Y cuando pasaste a ser conductora, me reventó. Me acuerdo perfectamente de esa época. No olvido, después ya lo superé, pero me dio bronca".
Baños tampoco dejó pasar esas declaraciones y respondió en aquel momento: "Si querés ensuciarme a mí con el ambiente tropical, me parece que no tiene nada que ver. Es tu palabra contra la mía, pero a mí no me contradice nadie y a vos te contradicen dos personas".
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