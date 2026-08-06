La reacción de Marcela Baños al enterarse en vivo quién la reemplazará en Pasión de Sábado

Marixa Balli confirmó que conducirá Pasión de Sábado

Mientras tanto, Marixa Balli confirmó que aceptó la propuesta con entusiasmo y explicó que el acuerdo fue posible gracias a un entendimiento entre los canales involucrados: "Sí, voy a hacer la conducción, voy a reemplazar a Marcela, que se va de vacaciones. Así lo arregló Telefe con América. Todo excelente".

La panelista y cantante también destacó el vínculo que mantiene con el histórico ciclo musical: "Estoy contenta, me gusta. Es un programa que quiero mucho, fueron muchos años y yo soy parte de la movida tropical, así que es algo que me identifica mucho".

Sin embargo, la designación volvió a recordar una rivalidad que lleva varios años. El enfrentamiento entre ambas tuvo uno de sus capítulos más recordados cuando coincidieron en LAM, aunque sus diferencias vienen desde mucho antes, cuando Baños trabajaba como bailarina de Balli.

El viejo enfrentamiento entre Marcela Baños y Marixa Balli

En aquella oportunidad, la conductora recordó un viejo reclamo: "Después de haber sido bailarina de ella, lo mínimo era que me diga 'suerte' y no me saludaba".

Balli respondió con dureza y explicó cuál era, según su versión, el origen del conflicto: "¿Sabés por qué no te saludaba? Yo recuerdo perfectamente cuando armamos el grupo, íbamos a cantar al programa y despotricabas contra ese ambiente tropical, no te agradaba. Y cuando pasaste a ser conductora, me reventó. Me acuerdo perfectamente de esa época. No olvido, después ya lo superé, pero me dio bronca".

Baños tampoco dejó pasar esas declaraciones y respondió en aquel momento: "Si querés ensuciarme a mí con el ambiente tropical, me parece que no tiene nada que ver. Es tu palabra contra la mía, pero a mí no me contradice nadie y a vos te contradicen dos personas".