¿Se termina LAM? Ángel de Brito reveló cuándo podría cerrar el programa tras 12 años
El conductor habló por primera vez sobre la posibilidad de cerrar el ciclo de espectáculos más exitoso de su carrera y explicó por qué considera que cumplió una etapa.
Después de más de una década liderando uno de los programas de espectáculos más vistos de la televisión argentina, Ángel de Brito abrió la puerta a un escenario que pocos imaginaban. El periodista reveló que analiza ponerle punto final a LAM una vez que el ciclo complete doce temporadas consecutivas al aire, una decisión que tomó por sorpresa tanto a sus compañeras como a la audiencia.
La confesión ocurrió durante una emisión de su programa de streaming, donde el conductor comenzó a hablar sobre el recorrido del ciclo y dejó una frase que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales y en los medios. "El año que viene cumplimos doce años de LAM y yo creo que ya estamos para cerrar ahí", sostuvo. La reacción en el estudio fue inmediata.
La Barbi expresó su preocupación de manera espontánea: "¿Y yo qué?". Mariana Brey, por su parte, quiso saber si esa decisión significaba un retiro de la pantalla: "Último año, ¿te querés retirar, Ángel, o querés hacer otra cosa?". Lejos de pensar en dejar los medios, De Brito respondió con claridad. "No, no, hacer otra cosa. Ya está, ¿hasta cuándo?", respondió.
Las palabras del periodista dieron lugar a un intercambio sobre la continuidad del programa y la posibilidad de que otra figura pudiera ocupar su lugar. Entre bromas, La Barbi propuso que Denise Dumas quedara al frente del ciclo, aunque el conductor descartó rápidamente esa alternativa. "Sí, pero no es lo mismo", dijo.
La conversación derivó luego hacia otros casos de la televisión argentina en los que conductores exitosos decidieron cerrar una etapa para iniciar nuevos proyectos. Incluso se mencionó el ejemplo de Mario Pergolini tras su salida de CQC, mientras también surgió la posibilidad de vender el formato para que continúe bajo otra conducción.
Ángel de Brito anunció cuándo podría terminar LAM
Sin embargo, De Brito dejó entrever que para él la esencia de LAM está estrechamente vinculada con quien conduce el programa. Horas más tarde, el periodista volvió a referirse al tema durante una entrevista en Desayuno Americano, donde aclaró que todavía falta mucho para que esa decisión se concrete y explicó cuáles son los motivos que lo llevan a pensar en un cierre.
"Son ciclos, son 12 años, estamos bien. Estamos contentos con LAM, con el canal. No dije que me iba a retirar de la televisión, solo hacer otras cosas. Falta un montón, es después del 12, recién estamos en el 11", declaró ante la prensa.
El conductor también destacó el enorme impacto que tuvo el ciclo dentro de su carrera profesional y reconoció que ese éxito fue justamente lo que provocó tanta repercusión tras sus declaraciones: "Me gustaría probar otras cosas. Hice otras cosas, pero LAM es un bombazo, es mi gran éxito, y por eso creo que llamó tanto la atención".
Consultado sobre la posibilidad de que otra persona continúe al frente del programa, fue contundente al explicar por qué considera que ese tipo de reemplazos pocas veces funcionan: "Es raro cuando se van los conductores y vienen otros, hay pocas excepciones de que el programa funcione. Creo que son de los conductores los programas".
Aunque el eventual cierre todavía aparece como un proyecto a futuro y no como una decisión inmediata, las declaraciones dejaron instalada una pregunta que inevitablemente comenzó a circular entre sus seguidores: si finalmente 2027 marcará el final de LAM o si el conductor cambiará de opinión antes de bajar definitivamente el telón de uno de los ciclos más influyentes del espectáculo argentino.
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