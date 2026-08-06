¿Se termina LAM? Ángel de Brito reveló cuándo podría cerrar el programa tras 12 años

Ángel de Brito anunció cuándo podría terminar LAM

Sin embargo, De Brito dejó entrever que para él la esencia de LAM está estrechamente vinculada con quien conduce el programa. Horas más tarde, el periodista volvió a referirse al tema durante una entrevista en Desayuno Americano, donde aclaró que todavía falta mucho para que esa decisión se concrete y explicó cuáles son los motivos que lo llevan a pensar en un cierre.

"Son ciclos, son 12 años, estamos bien. Estamos contentos con LAM, con el canal. No dije que me iba a retirar de la televisión, solo hacer otras cosas. Falta un montón, es después del 12, recién estamos en el 11", declaró ante la prensa.

El conductor también destacó el enorme impacto que tuvo el ciclo dentro de su carrera profesional y reconoció que ese éxito fue justamente lo que provocó tanta repercusión tras sus declaraciones: "Me gustaría probar otras cosas. Hice otras cosas, pero LAM es un bombazo, es mi gran éxito, y por eso creo que llamó tanto la atención".

Consultado sobre la posibilidad de que otra persona continúe al frente del programa, fue contundente al explicar por qué considera que ese tipo de reemplazos pocas veces funcionan: "Es raro cuando se van los conductores y vienen otros, hay pocas excepciones de que el programa funcione. Creo que son de los conductores los programas".

Aunque el eventual cierre todavía aparece como un proyecto a futuro y no como una decisión inmediata, las declaraciones dejaron instalada una pregunta que inevitablemente comenzó a circular entre sus seguidores: si finalmente 2027 marcará el final de LAM o si el conductor cambiará de opinión antes de bajar definitivamente el telón de uno de los ciclos más influyentes del espectáculo argentino.