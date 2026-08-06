La esposa de Aníbal Lotocki denunció un robo en su departamento: "Se llevaron mis ahorros"
La pareja del cirujano condenado relató que encontró su vivienda desordenada tras volver de Ezeiza y aseguró que realizó la denuncia correspondiente.
Majo Favarón contó en las últimas horas que sufrió un robo en su departamento mientras se encontraba visitando a Aníbal Lotocki en el penal de Ezeiza. La esposa del cirujano, que actualmente cumple una condena, reveló a través de sus redes sociales que delincuentes ingresaron a su vivienda y que, entre los objetos sustraídos, estaban sus ahorros personales.
La modelo y empresaria compartió una serie de mensajes en Instagram donde expresó su enojo y dejó entrever que los responsables habrían cometido algunos errores durante el hecho. Según explicó posteriormente, el episodio ocurrió el domingo por la tarde, mientras ella se encontraba fuera de su hogar.
En un primer mensaje publicado en sus historias, Favarón apuntó contra quienes ingresaron a su domicilio y aseguró que el tiempo permitirá conocer más detalles sobre lo ocurrido. “Solo decirles a las personas que me rompieron el auto el domingo y que entraron a robar a mi casa... que todo se paga en esta vida”, escribió.
Además, la pareja de Lotocki sostuvo que los delincuentes habrían dejado pistas importantes pese a sus intentos por evitar ser identificados. En ese sentido, agregó: “Se olvidaron ciertos detalles muy importantes... Por más que hayan cortado la luz en mi departamento, se olvidaron de cosas”.
Cómo fue el robo que sufrió Majo Favarón en su departamento
Luego de que sus primeras publicaciones generaran dudas entre sus seguidores, Favarón decidió explicar con mayor precisión cómo sucedió el episodio. La mujer contó que estuvo algunos días alejada de las redes y detalló que el domingo había ido al complejo penitenciario de Ezeiza para visitar a Lotocki. Según relató, llegó cerca del mediodía junto al hijo del médico y dejó su vehículo estacionado en las inmediaciones del penal, algo que, según afirmó, hacía habitualmente desde hacía varios años.
Al salir del lugar, encontró una situación inesperada: el vidrio del lado del conductor estaba roto. “Estuve dos días desaparecida porque el domingo fui a ver a Ezeiza, como todos saben. Llegué a las 13 al complejo de Ezeiza con el hijo de Aníbal, dejé mi auto ahí afuera, como lo hago siempre desde hace tres años”, explicó. Luego detalló el momento en que descubrió el daño: “Entré a Ezeiza y cuando salí a las 17.20 encontré el vidrio del auto de mi lado roto”.
Además, indicó que revisó el vehículo para comprobar si faltaban objetos de valor y descubrió que solamente había desaparecido la llave de su departamento. Ante esa situación, decidió comunicarse con personas de confianza que tenían una copia para que pudieran ingresar a su vivienda y verificar qué había sucedido. “Lo primero que atiné a hacer fue llamar a unos amigos que tienen una copia y les pedí que fueran al departamento. Cuando llegaron, estaba todo dado vuelta”, contó.
La denuncia y la investigación por el robo
La esposa de Lotocki confirmó que realizó la denuncia policial y que personal especializado trabajó en el lugar para intentar obtener pruebas. También explicó que el ingreso a su departamento habría ocurrido durante la franja horaria en la que ella estaba fuera de su vivienda. “Esto fue el domingo entre las 12 del mediodía y las 17 horas. Me robaron mis ahorros. Hice la denuncia, vino la policía científica”, señaló al describir las consecuencias del hecho.
Visiblemente afectada por la situación, la mujer admitió que atraviesa un momento difícil, aunque aseguró que intentará recuperarse y comenzar nuevamente. “No sé qué voy a hacer... Por supuesto que arrancar de nuevo, pero quería contarles cómo fue”, expresó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario