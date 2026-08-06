La esposa de Aníbal Lotocki denunció un robo en su departamento: "Se llevaron mis ahorros"

Al salir del lugar, encontró una situación inesperada: el vidrio del lado del conductor estaba roto. “Estuve dos días desaparecida porque el domingo fui a ver a Ezeiza, como todos saben. Llegué a las 13 al complejo de Ezeiza con el hijo de Aníbal, dejé mi auto ahí afuera, como lo hago siempre desde hace tres años”, explicó. Luego detalló el momento en que descubrió el daño: “Entré a Ezeiza y cuando salí a las 17.20 encontré el vidrio del auto de mi lado roto”.

Además, indicó que revisó el vehículo para comprobar si faltaban objetos de valor y descubrió que solamente había desaparecido la llave de su departamento. Ante esa situación, decidió comunicarse con personas de confianza que tenían una copia para que pudieran ingresar a su vivienda y verificar qué había sucedido. “Lo primero que atiné a hacer fue llamar a unos amigos que tienen una copia y les pedí que fueran al departamento. Cuando llegaron, estaba todo dado vuelta”, contó.

La denuncia y la investigación por el robo

La esposa de Lotocki confirmó que realizó la denuncia policial y que personal especializado trabajó en el lugar para intentar obtener pruebas. También explicó que el ingreso a su departamento habría ocurrido durante la franja horaria en la que ella estaba fuera de su vivienda. “Esto fue el domingo entre las 12 del mediodía y las 17 horas. Me robaron mis ahorros. Hice la denuncia, vino la policía científica”, señaló al describir las consecuencias del hecho.

Visiblemente afectada por la situación, la mujer admitió que atraviesa un momento difícil, aunque aseguró que intentará recuperarse y comenzar nuevamente. “No sé qué voy a hacer... Por supuesto que arrancar de nuevo, pero quería contarles cómo fue”, expresó.