La aclaración de Julieta Poggio sobre presunto "acomodo" en Gran Hermano Generación Dorada: qué dijo
La ex participante del reality aclaró sus dichos luego de la repercusión y contó que habló en privado con Santiago del Moro para explicar el malentendido.
Luego de que sus declaraciones generaran revuelo en redes sociales, Julieta Poggio decidió salir públicamente a aclarar la situación y pedir disculpas por sus comentarios sobre un supuesto “acomodo” en Gran Hermano Generación Dorada. La influencer, cuya hermana Lolo forma parte de esta edición del reality, realizó su descargo durante el streaming El Ejército de la Mañana, donde explicó el contexto de sus palabras y asumió su error.
Durante la charla, la exhermanita reconoció que el tono que utilizó fue desacertado y que eso provocó interpretaciones que no reflejaban lo que realmente quiso expresar. “Yo el otro día dije unos dichos medio polémicos porque me hice la canchera, la verdad. Estaba harta de la palabra ”acomodo”, “acomodar”. La gente se piensa que está todo armado", comenzó diciendo Julieta. Luego aclaró: “Y en realidad lo que yo quise decir es que, como ya es de público conocimiento, esta era una edición donde Gran Hermano podía invitar gente a su casa”.
En ese sentido, remarcó que su hermana atravesó el mismo proceso que el resto de los participantes. “Pero la verdad es que ella sí hizo casting, claramente no van a poner a alguien que no conocen. Entonces nada, como que yo quise deshabilitar esa palabra que, la verdad que la gente rompe mucho con eso. A mí también me decían lo mismo”, explicó, intentando poner fin a las especulaciones.
Lejos de esquivar el tema, también contó cómo fue la previa familiar antes del ingreso de Lolo al reality y el acompañamiento emocional que vivieron. “Obviamente que hubo un montón de charlas previas, consejos, momentos de crisis, momentos de felicidad”, relató, dejando ver el detrás de escena del proceso.
Además, reveló que mantuvo una conversación directa con el conductor Santiago del Moro, quien le llevó tranquilidad tras la controversia. “Hablé y le dije: ‘usé las palabras incorrectas’. Y me respondió, ‘Juli, está todo a la vista, nada es un misterio, esto se supo desde el primer momento’”, contó.
Según detalló, el propio conductor incluso le envió información oficial sobre la mecánica del casting para despejar dudas. “Y me mandó el texto donde decía que la gente se podía anotar y que también podía ser convocada. O sea, no es que yo conté un secreto de la producción y no sé qué. Simplemente usé las palabras incorrectas porque me hice la canchera”, cerró, haciendo un mea culpa y buscando dar por terminado el episodio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario