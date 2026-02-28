La aclaración de Julieta Poggio sobre presunto "acomodo" en Gran Hermano Generación Dorada: qué dijo

Durante la charla, la exhermanita reconoció que el tono que utilizó fue desacertado y que eso provocó interpretaciones que no reflejaban lo que realmente quiso expresar. “Yo el otro día dije unos dichos medio polémicos porque me hice la canchera, la verdad. Estaba harta de la palabra ”acomodo”, “acomodar”. La gente se piensa que está todo armado", comenzó diciendo Julieta. Luego aclaró: “Y en realidad lo que yo quise decir es que, como ya es de público conocimiento, esta era una edición donde Gran Hermano podía invitar gente a su casa”.