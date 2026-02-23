Quién es Lolo Poggio, la hermana de una exparticipante que ingresa a Gran Hermano Generación Dorada
La hermana de Julieta Poggio, quien supo ser tercera en su edición, ingresa este lunes al reality más famoso del país.
El fenómeno de Gran Hermano Generación Dorada sumó a una de las participantes más esperadas por el ecosistema digital: Lolo Poggio. Con un perfil que combina talento artístico y un fuerte alcance en redes sociales, la joven ingresó a la casa más famosa del país este lunes 23 de febrero, buscando escribir su propia historia tras el exitoso paso de su familia por el certamen.
Lolo no es una desconocida para la audiencia de Telefe. Previo a su ingreso, la bailarina e influencer ya formaba parte de la familia del canal liderando el ciclo de streaming “Te pido mildis” y participando activamente en el proyecto infanto-juvenil “Zoom, acercate más”.
Su llegada al reality genera una expectativa especial, no solo por su carisma natural, sino por el antecedente de su hermana, Juli Poggio, quien alcanzó el tercer puesto en la edición 2022 y se convirtió en una de las figuras más queridas de la franquicia.
Con más de medio millón de seguidores respaldándola en Instagram, Lolo se perfila como una de las competidoras con mayor tracción de voto joven. Su desafío será despegarse de la etiqueta de "hermana de" y demostrar su propia estrategia en una casa que, desde este febrero de 2026, promete ser la más competitiva de los últimos años.
