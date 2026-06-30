La aclaración de Santiago del Moro sobre una supuesta novela vertical con Andrea del Boca: "Cosa de ella"
La actriz habló, durante el certamen, de una supuesta novela vertical, por lo que el conductor rompió el silencio y fue tajante. Los detalles.
El clima dentro del reality show más visto de la televisión argentina se encuentra al rojo vivo, y esta vez el conflicto trasciende el juego de los participantes. En las últimas horas, algunos recortes de una conversación entre Andrea del Boca y Manuel dentro de "Gran Hermano Generación Dorada", ciclo emitido por la pantalla de Telefe, volvieron a instalar rumores sobre una supuesta “novela vertical” que él podría protagonizar en el corto plazo.
Ante la enorme repercusión que cobraron estas imágenes en las redes sociales, el conductor Santiago del Moro decidió hacer una aclaración contundente en pleno vivo para desligar por completo al programa y al canal de esas versiones.
Con el objetivo de frenar las especulaciones, el animador se tomó unos minutos frente a la cámara y marcó una distancia tajante respecto a las expresiones vertidas por la icónica actriz de telenovelas en el interior de la casa. "Viste que Andrea ha estado hablando una novela vertical, no sé qué cosa. Eso es cosa de ella", expresó el conductor, marcando distancia de los dichos de la actriz.
Con visible firmeza en su descargo, Del Moro amplió su explicación para llevar tranquilidad al público y resguardar la transparencia del formato ante las sospechas de supuestos arreglos contractuales previos.
"Pero eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada, pero bueno... ella puede hacer lo que quiera con su vida", sentenció el conductor.
De esta manera, el conductor dejó en claro que las declaraciones de Andrea forman parte de su propio discurso dentro de la casa y que no responden a ningún proyecto oficial de Telefe ni de la producción del reality. El testimonio de la jugadora, por lo tanto, quedó catalogado como una iniciativa de carácter puramente individual.
Sin embargo, el conflicto posee un trasfondo mucho más complejo que se debate en otros canales de la grilla televisiva. En el ciclo de espectáculos "DDM", transmitido por América TV, salió a la luz un nuevo capítulo de fricciones entre Santiago del Moro y Andrea del Boca dentro del concurso de aislamiento. Según los panelistas del envío dominical, la paciencia del conductor parece haber llegado a un límite y los verdaderos motivos de su enojo quedaron expuestos ante la opinión pública.
El periodista Guido Záffora recordó los antecedentes inmediatos de la concursante, señalando que la relación con las autoridades ya venía desgastada por faltas previas al reglamento de la casa. “La semana pasada no pudo nominar y fue a placa por haber llevado información del afuera”, remarcó el panelista, haciendo hincapié en que esa sanción fue apenas el comienzo de un conflicto que se fue intensificando con el correr de las galas.
La situación se agravó considerablemente cuando empezaron a circular rumores sobre un supuesto acuerdo oculto, el cual indicaba que Andrea regresaba a la casa con la promesa de protagonizar una serie vertical para la señal de Martínez. Ella misma se encargó de confirmarlo frente a sus compañeros de convivencia, lo que generó un choque inmediato con la línea editorial del programa. “Esto enoja aún más a la producción porque Del Moro desmintió que Andrea llegaba con una novela”, explicó Záffora respecto al malestar interno.
En los pasillos de la productora del programa de televisión la frase que se repite entre los trabajadores es contundente y resume la interna: “Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”. Ese comentario refleja el malestar creciente del conductor, quien siente que su palabra queda bajo la lupa del público. Para finalizar, el cronista Santiago Riva Roy también aportó su visión en el programa de América y fue categórico respecto a la incómoda posición en la que quedó el animador: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”.
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