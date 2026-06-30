La aclaración de Santiago del Moro sobre una supuesta novela vertical con Andrea del Boca: "Cosa de ella"

De esta manera, el conductor dejó en claro que las declaraciones de Andrea forman parte de su propio discurso dentro de la casa y que no responden a ningún proyecto oficial de Telefe ni de la producción del reality. El testimonio de la jugadora, por lo tanto, quedó catalogado como una iniciativa de carácter puramente individual.

Sin embargo, el conflicto posee un trasfondo mucho más complejo que se debate en otros canales de la grilla televisiva. En el ciclo de espectáculos "DDM", transmitido por América TV, salió a la luz un nuevo capítulo de fricciones entre Santiago del Moro y Andrea del Boca dentro del concurso de aislamiento. Según los panelistas del envío dominical, la paciencia del conductor parece haber llegado a un límite y los verdaderos motivos de su enojo quedaron expuestos ante la opinión pública.

El periodista Guido Záffora recordó los antecedentes inmediatos de la concursante, señalando que la relación con las autoridades ya venía desgastada por faltas previas al reglamento de la casa. “La semana pasada no pudo nominar y fue a placa por haber llevado información del afuera”, remarcó el panelista, haciendo hincapié en que esa sanción fue apenas el comienzo de un conflicto que se fue intensificando con el correr de las galas.

La situación se agravó considerablemente cuando empezaron a circular rumores sobre un supuesto acuerdo oculto, el cual indicaba que Andrea regresaba a la casa con la promesa de protagonizar una serie vertical para la señal de Martínez. Ella misma se encargó de confirmarlo frente a sus compañeros de convivencia, lo que generó un choque inmediato con la línea editorial del programa. “Esto enoja aún más a la producción porque Del Moro desmintió que Andrea llegaba con una novela”, explicó Záffora respecto al malestar interno.

En los pasillos de la productora del programa de televisión la frase que se repite entre los trabajadores es contundente y resume la interna: “Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”. Ese comentario refleja el malestar creciente del conductor, quien siente que su palabra queda bajo la lupa del público. Para finalizar, el cronista Santiago Riva Roy también aportó su visión en el programa de América y fue categórico respecto a la incómoda posición en la que quedó el animador: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”.