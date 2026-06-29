Santiago Del Moro entró a Gran Hermano y Tamara Paganini pidió abandonar

Con el correr de los minutos, la crisis emocional de Tamara fue escalando de manera drástica mientras Del Moro continuaba con la lectura de los mensajes del resto de los participantes. A pesar de los reiterados intentos de contención física y verbal que le brindaron los demás integrantes de la casa, la jugadora se mostró completamente inconsolable.

Frente a este panorama, el conductor decidió interrumpir el normal desarrollo de la cena para indagar sobre los motivos de su profunda aflicción, obteniendo una respuesta tajante: "Me quiero ir", disparó la concursante, quien acto seguido procedió a romper el papel donde estaba escrita la palabra enviada por su entorno.

Santiago del Moro intentó apaciguar los ánimos explicándole que la devolución de sus allegados no debía tomarse de forma literal ni revestía una gravedad institucional para su permanencia en el programa. Sin embargo, la determinación de la mujer se mantuvo inalterable.

"No puedo más, no me enojé con la palabra no sé qué más hacer", expresó Tamara Paganini, visiblemente desbordada por las exigencias del aislamiento y la interpretación de la señal del afuera.

El debate telefónico entre el conductor y la participante sumó revoluciones cuando Del Moro apeló a la experiencia de antiguas ediciones para convencerla de recapacitar, recordándole que la gran mayoría de los participantes que toman la decisión de cruzar la puerta de salida se arrepienten y desean retornar al juego de inmediato. Con los ojos empañados, la rubia lo cruzó de forma directa: "A mí no me va a pasar eso", retrucó con firmeza, anticipando que se dirigiría de inmediato al confesionario para formalizar su salida de la competencia.

Hacia el epílogo de la emisión nocturna, el misterio se apoderó de la pantalla de Telefe. En el preciso instante en que Santiago del Moro se despidió de los concursantes y abandonó las instalaciones, las cámaras de la transmisión oficial dejaron de mostrar a Tamara en las áreas comunes de la propiedad. Debido a que el presentador prefirió llamarse a silencio y no realizó ningún tipo de aclaración sobre el paradero de la participante antes del cierre de la transmisión, todo indica que la jugadora pasó las últimas horas de la noche recluida en el confesionario, siendo asistida por la voz de la casa o por el equipo de psicólogos del canal para evaluar los pasos a seguir.