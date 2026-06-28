A qué hora es y cómo será la gala espcial de Gran Hermano hoy domingo
Santiago del Moro adelantó que el programa de esta noche tendrá momentos emotivos y también un desafío para los jugadores.
La casa de Gran Hermano vivirá este domingo una noche diferente con una gala especial que tendrá varios momentos importantes para los participantes. En medio de la competencia, los jugadores recibirán una dosis de emoción y apoyo antes de una nueva eliminación.
Durante la jornada, Santiago del Moro ingresará a la casa para compartir con los participantes una cena especial. Allí, cada uno recibirá un pequeño mensaje de sus familias, una sorpresa pensada para darles fuerza, acompañarlos emocionalmente y ayudarlos a seguir adelante en el juego.
Una noche clave antes de la eliminación
Además del momento emotivo, los jugadores deberán enfrentarse a un nuevo desafío. Los participantes prepararon una coreografía que será evaluada por el público y, en caso de recibir la aprobación, podrán conseguir algunos premios dulces que vienen reclamando desde hace varias semanas dentro de la casa.
La gala también tendrá una carga especial porque será la última noche de uno de los nominados. Este lunes, el público decidirá quién debe abandonar el reality entre Yipio, Campanita, Nenu, Hanssen y Emanuel.
Con la votación abierta y la competencia cada vez más intensa, Gran Hermano se prepara para una noche donde se mezclarán emoción, diversión y la tensión por saber quién continuará en carrera.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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