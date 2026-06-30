La reacción de Santiago del Moro y su equipo ante la barbaridad de Marcela Tauro sobre el abuso intrafamiliar

La respuesta de Martínez fue un freno de mano inmediato y tajante a cualquier intento de justificación. "No me importa, yo no perdono", le plantó cara Anita, plantándose firmemente en la vereda opuesta y reflejando el rechazo automático que la frase había generado en toda la mesa de trabajo.

Con la tensión en su punto más álgido y el clima de camaradería habitual del programa completamente roto, el resto de los compañeros se sumó al cuestionamiento, dejando a la panelista en una absoluta soledad discursiva.

Para evitar que la discusión siguiera escalando y dejar sentada la postura oficial del ciclo frente a un tema tan delicado, Santiago del Moro intervino con firmeza. Sin vueltas ni tecnicismos, el conductor cortó el ida y vuelta de raíz con una frase contundente que sentenció el debate: "Lo que está mal, está mal".