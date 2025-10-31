La advertencia de Marley a los participantes MasterChef Celebrity: qué dijo

Para su primera presentación, Marley preparó un plato bautizado “frog fusion”: croquetas de lentejas coral con espinaca y rana a la plancha, acompañadas por un dip de queso crema y ciboulette. Durante la cocción, protagonizó divertidos cruces con Damián Betular, quien intentó orientarlo sobre la receta. “¿Qué vas a hacer?”, le preguntó el chef. “Leche de coco con lentejas coral… que acabo de conocer”, contestó Marley, entre risas. El especialista le explicó que esas lentejas se cocinan rápido y que en India se usa un plato similar llamado dal. “De la India… no sé que me tiró, una cosa rarísima, y yo dije, ¿qué hago?”, comentó el conductor en el detrás de cámaras.

Mientras tanto, Wanda lo visitó en su estación y, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad de chicanearlo con una mención a Mauro Icardi. “¿Te gusta el fútbol, Marley?”, le preguntó. “Sí, me gusta el fútbol”, respondió él. “Ah, obvio que te gusta si fuiste a entrevistar a mi ex”, retrucó Wanda entre risas, recordando la nota que Marley le hizo a Icardi en Turquía.

El participante, sorprendido, siguió el juego: “¿Era tu ex? No sabía”. Y agregó: “Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí”. Wanda, entre divertida e irónica, remató: “Mirá qué generoso”. El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados de la noche. “Ojalá que se te quemen las croquetas”, bromeó la conductora al despedirse. “Y se me están pasando ahora, mirá”, admitió Marley.

Es la primera vez que Marley es participante de un reality en la televisión argentina. Alejandro Wiebe fue conductor de decenas de programas y muchos formatos, pero nunca había sido concursante de alguno.