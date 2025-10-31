Rating: Marley debutó con gran éxito en MasterChef Celebrity y lideró el jueves
El conductor se puso al frente del reality culinario en reemplazo de Maxi López y logró que Telefe se impusiera con comodidad en el prime time.
El debut de Marley en MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la semana. El conductor de Por el Mundo asumió temporalmente el rol de participante en reemplazo de Maxi López, quien debió ausentarse por motivos personales vinculados al embarazo de su pareja, Daniela Christiansson.
Su llegada al reality no solo generó expectativa en las redes sociales, sino que también se tradujo en excelentes números de audiencia para Telefe, que volvió a liderar la franja horaria. El programa promedió 12,7 puntos de rating, posicionándose como lo más visto del jueves 30 de octubre.
En segundo lugar quedó MasterChef Celebrity II, con 9,8 puntos, confirmando el sólido dominio del formato gastronómico. Más atrás se ubicaron Pasapalabra y Telefe Noticias, ambos con 8,7 puntos, seguidos por La traición (6,9) y El noticiero de la gente (6,8), también del canal de las pelotas.
En esta nueva participación, Marley sorprendió al jurado con una receta sencilla pero bien ejecutada, y logró ubicarse entre los mejores de la noche, obteniendo el pase directo al balcón y evitando así la gala de eliminación. Su humor característico y su naturalidad frente a cámara se destacaron como los puntos fuertes de su paso por la competencia, generando una gran respuesta del público y comentarios positivos en las redes.
Por su parte, El Trece quedó bastante relegado en la jornada con Buenas Noches Familia (5,6), Ahora caigo (5,0) y Telenoche (4,3), mientras que América TV y El Nueve compartieron el tercer puesto con promedios de 2,1 puntos cada uno. En tanto, la TV Pública se mantuvo en cifras más bajas, apenas alcanzando 0,1 puntos de promedio general.
Con estos resultados, Telefe volvió a dominar el prime time, confirmando su liderazgo en el rating diario con 7,5 puntos de promedio, muy por encima de su principal competidor. El regreso de Marley al horario central fue recibido con entusiasmo tanto por la audiencia como por la producción del programa, y dejó abierta la puerta a nuevas participaciones si la ausencia de Maxi López se prolonga.
El éxito de su debut demuestra una vez más la capacidad de Marley para adaptarse a distintos formatos y mantener su conexión con el público, consolidando su lugar como una de las figuras más queridas y versátiles de la televisión argentina.
