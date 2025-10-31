Rating: Marley debutó con gran éxito en MasterChef Celebrity y lideró el jueves

Marley Masterchef

Con estos resultados, Telefe volvió a dominar el prime time, confirmando su liderazgo en el rating diario con 7,5 puntos de promedio, muy por encima de su principal competidor. El regreso de Marley al horario central fue recibido con entusiasmo tanto por la audiencia como por la producción del programa, y dejó abierta la puerta a nuevas participaciones si la ausencia de Maxi López se prolonga.

El éxito de su debut demuestra una vez más la capacidad de Marley para adaptarse a distintos formatos y mantener su conexión con el público, consolidando su lugar como una de las figuras más queridas y versátiles de la televisión argentina.