Marley sorprendió al compartir un video de una cirugía a la que se sometió

Marley mostró su insólita caída en Por el Mundo: "Fue humillante, pero con suerte"

Marley volvió a ser tendencia, esta vez por un divertido accidente doméstico que él mismo decidió mostrar en Por el Mundo, programa que se emite por la pantalla de Telefe. Durante la emisión junto a Catherine Fulop, el conductor presentó un video de sus cámaras de seguridad donde quedó registrado el momento exacto en que pierde el equilibrio y cae de cara al piso en el jardín de su casa.

Todo comenzó cuando Fulop recordó su propia caída desde un escenario, un episodio que también se viralizó hace unos meses. En tono de humor, Marley la interrumpió y anunció: “En un rato te voy a mostrar una que me pasó a mí. No se la mostré a nadie porque me dio vergüenza, pero cada vez que la ven mis amigos se descostillan”.

Ya instalados en el hotel durante su recorrido por Japón, el conductor preparó a su compañera para ver el registro en exclusiva: “Ella piensa que su caída es la única, pero yo tengo un papelón que no me animo a mostrar… hasta ahora”.

Antes de reproducir el video, explicó el contexto: “Estaba con Humberto Tortonese y Elizabeth Vernaci. Tomamos un vinito, estábamos charlando en el jardín. El pasto tiene desniveles y, cuando intento subir, pasa esto”. En las imágenes se lo ve arreglando unas plantas en malla y sin remera, iluminado por una lámpara, hasta que de repente tropieza y desaparece del cuadro al caer a una fosa.

Entre carcajadas, describió la escena: “Me di la cara contra el piso, no sabés lo que me dolió. Cuando me levanté tenía la malla rota, un poco de sangre y una vergüenza terrible”. El momento más tierno llegó cuando contó la reacción de su hijo: “Cuando entré, Mirko me miró y me preguntó qué me había pasado. Le dije: ‘Perdóname, cosas que le pasan a papá’. Fue humillante”.

Fulop, que también sufrió una caída similar en un show de Erreway, no pudo contener la risa al ver el video. “Somos dos boludos con suerte”, resumió entre carcajadas. Con su habitual humor, cerró el momento diciendo: “Lo bueno es que al menos fue en casa y no en un escenario. Pero ya está, me reí de mí mismo… y de paso, de mis propios golpes”.