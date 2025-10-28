Marley se sometió a una cirugía en su ojo y compartió las imágenes del momento

Hace una semana, el conductor de Por el Mundo (Telefe) ya había revelado que se había operado de uno de sus ojos, recibiendo un lente multifocal con implante lioplegable. En esta oportunidad, mostró en un video el proceso de la segunda intervención, donde se lo veía utilizando un parche. "Parezco un pirata pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho", comentó con su característico humor.