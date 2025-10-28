Marley se sometió a una cirugía en su ojo y compartió las imágenes del momento
Luego de atravesar la primera parte de una operación, el conductor ahora debió enfrentar la continuación y compartió el proceso en redes sociales.
El reconocido conductor Marley se sometió exitosamente a la segunda etapa de una cirugía ocular, compartiendo todos los detalles del procedimiento en sus redes sociales. Esta intervención completa el tratamiento en su vista, donde se le implantaron lentes multifocales para corregir cataratas.
Hace una semana, el conductor de Por el Mundo (Telefe) ya había revelado que se había operado de uno de sus ojos, recibiendo un lente multifocal con implante lioplegable. En esta oportunidad, mostró en un video el proceso de la segunda intervención, donde se lo veía utilizando un parche. "Parezco un pirata pero del ojo izquierdo ya veo perfecto y ahora vamos por el ojo derecho", comentó con su característico humor.
En medio de la grabación, Marley se tomó un momento para aclarar ciertas versiones que circulaban en medios digitales, las cuales indicaban que la operación había sido de urgencia. "No es una operación de urgencia, algunos portales pusieron eso y mi vieja me llamó. Era programado", explicó el conductor, desmintiendo cualquier preocupación sobre su salud.
Finalmente, se mostró junto al Doctor Robert Kaufer visiblemente emocionado tras culminar el procedimiento. "Adiós anteojos para siempre. Es la segunda vez, estoy mucho más tranquilo, ya sabía lo que venía. Los dos ojos listos. Ahora veo todos los detalles", enunció, celebrando el resultado.
Consecuente con su humor, el presentador no perdió la oportunidad de bromear sobre la mejora en su visión: "Ahora veo hasta la más mínima pelusa. Tengo HD incorporado", dijo.
La cirugía a la que se sometió Marley involucra la colocación de cataratas multifocales plegables. Este tipo de lente intraocular (LIO) no solo tiene como función principal tratar la catarata, sino también corregir la visión. El implante permite al paciente volver a ver con total claridad desde cualquier distancia, reduciendo de esta manera la necesidad de utilizar gafas o lentes de contacto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario