La advertencia de Nacho Castañares sobre la recuperación de Thiago Medina: "Va a ser largo"

Un pedido de otación y agradecimiento por el apoyo a Thiago Medina

Nacho destacó el gran apoyo que Thiago está recibiendo de su familia y amigos, y agradeció la labor del personal médico, que está haciendo un trabajo "impecable" incluso con la desesperación que este tipo de casos generan. A continuación, el streamer se unió al pedido de la familia de Thiago y sus amigos de "seguir la cadena de oración para Thiaguito", pidiendo a todos los que puedan que recen, envíen buenas vibras o hagan lo que consideren necesario para ayudar a su amigo.