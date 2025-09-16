La advertencia de Nacho Castañares sobre la recuperación de Thiago Medina: "Va a ser largo"
El influencer utilizó su programa para hablar del momento que atraviesa su amigo y ex compañero de GH. Conocé todos los detalles de lo que contó.
Nacho Castañares se tomó un momento al inicio del streaming Fuera de Joda para hablar sobre el delicado estado de salud de su amigo y ex compañero de Gran Hermano Thiago Medina, quien se encuentra internado tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado viernes. Nacho destacó la importancia de usar su programa como una plataforma para pedir apoyo a sus seguidores debido al estado crítico del también influencer.
El ex Gran Hermano dio detalles sobre el estado de Thiago, asegurando que "está ahí internado desde el viernes a la noche". A pesar de que la situación sigue siendo delicada, Nacho trajo un mensaje de esperanza: "Por suerte está estable y está recibiendo todos los controles, gracias a los médicos del hospital y toda la atención necesaria que un accidente así conlleva".
Un pedido de otación y agradecimiento por el apoyo a Thiago Medina
Nacho destacó el gran apoyo que Thiago está recibiendo de su familia y amigos, y agradeció la labor del personal médico, que está haciendo un trabajo "impecable" incluso con la desesperación que este tipo de casos generan. A continuación, el streamer se unió al pedido de la familia de Thiago y sus amigos de "seguir la cadena de oración para Thiaguito", pidiendo a todos los que puedan que recen, envíen buenas vibras o hagan lo que consideren necesario para ayudar a su amigo.
Con un tono de esperanza, Nacho compartió que "está un poquito mejor, la verdad que todos los días los partes son un poquito más animadores. Pero va a ser algo largo, porque fue un accidente grande". Aún así, durante sus explicaciones no reveló cómo fue el accidente. Finalmente, cerró su mensaje agradeciendo al hospital "que está haciendo todo lo posible para que Thiaguito esté cada día mejor" para así volver con sus hijas Laia y Aimé.
