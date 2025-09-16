Pedro Rosemblat habló de su entrevista a Gustavo Cordera y explicó por qué la hizo

El escándalo se originó a raíz de la polémica entrevista, en la que Cordera habló sobre el ostracismo que vivió durante casi una década. El músico relató que, después de sus polémicas declaraciones en las que afirmó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente" y que "es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la con... caliente quiere tener sexo, vos no te la puedas cog...", enfrentó una condena social sin precedentes. "Nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada y de tanta inversión para la cancelación y persecución de una persona, y de tantos años. Fueron seis o siete años donde no pude tocar en ningún festival, donde no me pasaban en ninguna radio, ni se me podía nombrar", expresó.