Netflix: la serie de 10 capítulos que causa furor por ser tan provocadora
Una producción cargada de misterio y sensualidad volvió a encender el interés de los usuarios en Netflix. Con un elenco encabezado por una estrella de Hollywood, esta serie sorprende por su audacia.
En el catálogo de Netflix se esconden producciones que, pese a haber pasado algunos años desde su estreno, siguen generando conversación entre los suscriptores. Una de ellas es un drama intenso, marcado por el suspenso y las tensiones sexuales, que rápidamente se convirtió en un atractivo para quienes buscan tramas distintas y fuera de lo común. En este contexto, la serie que protagoniza Renée Zellweger volvió a captar miradas por el tono arriesgado de su historia y la manera en que aborda temas de poder, deseo y ambición.
La trama invita a reflexionar sobre hasta dónde una persona estaría dispuesta a llegar para cumplir sus sueños. Con un estilo cargado de dramatismo, esta producción mezcla lo sensual con lo peligroso, dejando al espectador atrapado capítulo tras capítulo.
De qué trata "Dilema"
“Dilema” centra su historia en Anne Montgomery, interpretada por Renée Zellweger, una misteriosa inversionista que se cruza en el camino de una pareja joven con problemas financieros. Desesperados por conseguir fondos para su startup de tecnología médica, Lisa y Sean se ven obligados a aceptar una propuesta que podría cambiarles la vida, aunque con consecuencias inesperadas.
La sinopsis oficial de Netflix adelanta: “Al fin de conseguir financiación para su empresa emergente, una científica y su esposo cierran un acuerdo con una inversionista misteriosa. Pero la gran pregunta es: ¿qué estarán dispuestos a apostar para tenerlo todo?”.
La tensión se mantiene a lo largo de sus diez episodios, con giros dramáticos y escenas que la catalogan como una de las series más provocadoras de la plataforma.
Reparto de "Dilema"
El elenco de “Dilema” combina actores de renombre con jóvenes talentos:
-
Renée Zellweger (Anne Montgomery)
Jane Levy (Lisa Ruiz-Donovan)
Blake Jenner (Sean Donovan)
Keith Powers (Todd Archer)
Samantha Marie Ware (Angela Archer)
Juan Castaño (Marcos)
Dave Annable (Dr. Ian Harris)
Saamer Usmani (Avery)
Daniella Pineda (Cassidy)
John Clarence Stewart (Lionel)
Louis Herthum (Foster)
Tráiler de "Dilema"
