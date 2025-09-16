Netflix: la serie de 10 capítulos que causa furor por ser tan provocadora

En el catálogo de Netflix se esconden producciones que, pese a haber pasado algunos años desde su estreno, siguen generando conversación entre los suscriptores. Una de ellas es un drama intenso, marcado por el suspenso y las tensiones sexuales, que rápidamente se convirtió en un atractivo para quienes buscan tramas distintas y fuera de lo común. En este contexto, la serie que protagoniza Renée Zellweger volvió a captar miradas por el tono arriesgado de su historia y la manera en que aborda temas de poder, deseo y ambición.