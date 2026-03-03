La angustia de Brian Sarmiento en Gran Hermano por el condimento que le ponen a la comida

Por su parte, Andrea pareció no advertir el impacto que había tenido el uso del comino en su compañero, aunque dejó una frase que volvió a encender la polémica: “Me parece que algunos no tienen adaptación”. Así, la cocina vuelve a consolidarse como uno de los principales focos de conflicto dentro de la casa.

Con este nuevo cruce, la convivencia vuelve a quedar en jaque y la cocina se consolida como el territorio más sensible de la casa.