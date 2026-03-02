¿Nuevo amor? Griselda Siciliani es vinculada con un cantante tras su separación de Luciano Castro

La ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro se produjo a mediados de enero, en medio del llamado “Guapa Gate”, luego de que trascendiera que él habría intentado conquistar a una joven danesa durante un viaje a Madrid. Tras ese episodio, la pareja puso punto final a la relación y, tiempo después, el actor decidió internarse en una clínica de rehabilitación, de la que habría recibido el alta recientemente.