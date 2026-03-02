¿Nuevo amor? Griselda Siciliani es vinculada con un cantante tras su separación de Luciano Castro
Luego del escándalo que marcó el final de su relación con el actor, la actriz habría retomado contacto con un músico con quien ya tuvo historia.
La ruptura entre Griselda Siciliani y Luciano Castro se produjo a mediados de enero, en medio del llamado “Guapa Gate”, luego de que trascendiera que él habría intentado conquistar a una joven danesa durante un viaje a Madrid. Tras ese episodio, la pareja puso punto final a la relación y, tiempo después, el actor decidió internarse en una clínica de rehabilitación, de la que habría recibido el alta recientemente.
En las últimas horas, el programa Puro Show sumó un nuevo capítulo a la historia. Allí, la panelista conocida como “Pochi” aseguró que Siciliani podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, nada menos que con Dante Spinetta, con quien ya habría tenido un romance fugaz en 2017.
“Ella está grabando escenas de la película de ‘Felicidades’ y me cuentan que cuando termina, tipo seis de la tarde, ven a un hombre, llamado Dante Spinetta, entrar a su edificio. Fuentes cercanas me dicen que cada tanto lo ven”, lanzó la panelista al aire, deslizando que el vínculo podría haberse reactivado.
“Se ve que, después de haber tenido algo, quisieron retomar ese vínculo”, agregó. Además, reveló que antes de internarse, Castro pasó en tres oportunidades por la casa de su ex para retirar sus pertenencias: “Él cuando terminó la relación estaba muy mal. Parece que le pegó mucho y estaba realmente muy triste”.
En el estudio, la información generó reacciones inmediatas. “Lo peor es que Castro salió recientemente de su internación y lo primero que va a ver es esto. ¡Volvé a España, Luciano! Andá a conquistar a la guapa, hacé algo que te salve”, ironizó Matías Vázquez. Por su parte, Fernanda Iglesias fue contundente: “Este es oficialmente el peor año de Luciano Castro”.
Como detalle que alimenta las versiones, recordaron que a mediados de enero la actriz había apoyado públicamente el nuevo lanzamiento musical de Spinetta en sus redes sociales. “Hoy vemos eso como guiño. Además ese mismo mes le comentó un posteo con un emoji de corena, tratándolo de rey”.
