Quién es Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano Generación Dorada
Gabriel Lucero, el dibujante detrás de “Gente rota”, duró apenas una semana en Gran Hermano Generación Dorada. Está en pareja y admite que su trabajo es “como una droga”.
La TV explotó de la mejor manera con el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, que este lunes tuvo su primera gala de eliminación, que determinó en la salida de Gabriel Lucero.
Bajo la conducción de Del Moro, el show regresó con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea.
Con el producto en marcha, este lunes se definió la primera gala de eliminación, en la que lucero sucumbió en el mano a mano con Yanina Silli.
Gabriel Lucero, reconocido en redes por crear “Gente rota”, es el primero de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada en resultar eliminado.
En su presentación, hace menos de una semana, el dibujante aseguró que vive su trabajo “como una droga” y confesó ser obsesivo con la comida. Construyó una comunidad fiel en redes sociales gracias a sus ilustraciones y reflexiones, que combinan humor, crítica y mirada social. Su estilo lo convirtió en un referente dentro del ámbito artístico digital.
Lucero contó que actualmente está en pareja y que su trabajo ocupa un lugar central en su vida. “Es como una droga”, admitió sobre su vínculo con la creación artística, dejando en claro el nivel de intensidad con el que vive su profesión. Además, confesó que es obsesivo con la comida, un detalle que podría transformarse en un rasgo llamativo dentro de la convivencia diaria en la casa.
Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV). Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
La grilla de los streams de Telefe
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
