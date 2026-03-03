Rating: cómo le fue a la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada

Sin embargo, mientras el conductor iba bajando gente de placa, el número del rating fue cayendo poco a poco, haata llegar a 12.9, que fue con lo que cerró la noche de este lunes y primera gala de eliminación.

A pesar de todo esto, con estos números, el reality vuelve a confirmar su lugar como uno de los grandes tanques de la televisión actual y seguirá dando pelea. La primera eliminación de Gabriel Lucero no solo reconfiguró el juego dentro de la casa, sino que también dejó datos clave para entender cómo se perfila la temporada en materia de audiencia.