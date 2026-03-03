Rating: cómo le fue a la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
La salida del primer participante del reality mantuvo en vilo al público y se reflejó en los números.
La primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada era una de las citas más esperadas de la temporada. Con la casa atravesada por nervios, especulaciones y estrategias en pleno armado, el público respondió desde temprano y acompañó el minuto a minuto de una noche decisiva.
El ciclo conducido por Santiago del Moro no solo definió quién se convirtió en el primer eliminado de esta edición, sino que también se enfrentó a una fuerte competencia en el prime time. Las expectativas eran altas, tanto por el impacto del estreno como por el arrastre de las galas anteriores.
Desde el arranque, la emisión mostró una curva ascendente en sus mediciones, consolidando a Telefe en lo más alto de la franja horaria. La tensión propia de las definiciones y el ida y vuelta con los nominados mantuvieron la atención hasta el anuncio final.
La recta final de MasterChef Celebrity dejó un piso de 16.1, por lo que el reality de Santiago del Moro arrancó con una buena audiencia.
Luego, el tanque de Telefe registró una baja a 13.1, pero con el correr de los minutos subió a 13.6, recuperando algo de público y manteniendo ese número a medida que transcurrió el programa.
Sin embargo, mientras el conductor iba bajando gente de placa, el número del rating fue cayendo poco a poco, haata llegar a 12.9, que fue con lo que cerró la noche de este lunes y primera gala de eliminación.
A pesar de todo esto, con estos números, el reality vuelve a confirmar su lugar como uno de los grandes tanques de la televisión actual y seguirá dando pelea. La primera eliminación de Gabriel Lucero no solo reconfiguró el juego dentro de la casa, sino que también dejó datos clave para entender cómo se perfila la temporada en materia de audiencia.
