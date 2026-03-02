Quién era el motociclista que murió decapitado al llevarse puesto un cable en una calle de Quilmes

Daniel precisó que "el municipio no había organizado ese corso, ni tenían permiso para cortar la calle", en referencia a la iniciativa que podría haber partido de miembros del Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes.

"Queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. Nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos", dijeron a su vez desde la murga en un comunicado.

"Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad en este momento tan doloroso", señalaron.