Quién era el motociclista que murió decapitado al llevarse puesto un cable en una calle de Quilmes
La víctima, que tenía 36 años, llevaba a su hijo a pescar cuando de repente se encontró con un alambre que había quedado colocado desde el carnaval.
La Justicia bonaerense investiga las causas en las que murió Federico Martínez, el motociclista que resultó decapitado este fin de semana, cuando se llevó puesto un cable que cruzaba a baja altura por una calle de Quilmes.
Martínez, de 36 años, avanzava a una velocidad aceptable, normal, por la Avenida 12 de Octubre y 390, en Quilmes Oeste, cuando de repente algo lo derribó de su moto, una Cerro CE 150 en la que llevaba a su propio hijo.
El nene, de 11 años, resultó ileso en la caída, pero pronto se confirmó que el padre murió degollado. Incluso se volvió viral un video de la secuencia, cuyas imágenes son sensibles.
La fiscal Claudia Gabriela Vara, de la UFI N°9 de Quilmes, comenzó una investigación para conocer las circunstancias en las que el cable -que puede haber sido una soga- había sido instalado a lo ancho de la Avenida 12 de Octubre.
"Mi cuñado iba a pasear con su hijo, salía del trabajo y se cruzó con ese cable. Habían dicho que era una soga, pero era un cable de metal recubierto con plástico", describió Daniel, cuñado de Martínez en el programa "Mediodía Noticias", por El Trece.
Daniel precisó que "el municipio no había organizado ese corso, ni tenían permiso para cortar la calle", en referencia a la iniciativa que podría haber partido de miembros del Centro Murga Los Fabulosos de Quilmes.
"Queremos expresar nuestro profundo pesar por lo sucedido. Nos ponemos a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos", dijeron a su vez desde la murga en un comunicado.
"Acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos, poniéndonos también a su disposición para lo que consideren pertinente. Reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y responsabilidad en este momento tan doloroso", señalaron.
