Aseguran que Thiago Medina discutió con Daniela Celis antes de su grave accidente de moto
En "Puro Show" revelaron que los influencers discutieron en la casa de ella, por lo que él habría salido enojado con su moto. Los detalles.
El grave accidente que sufrió Thiago Medina el pasado viernes en Moreno, que lo mantiene internado en terapia intensiva, ha tomado un nuevo giro. El programa Puro Show reveló que, previo al choque, el exconcursante de Gran Hermano habría tenido una discusión con su expareja, Daniela Celis.
"Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí", contaron en el programa. Tras la pelea, la conductora de Luzu intentó comunicarse con el padre de sus hijas: "Ella insistió, insistió, insistió, hasta que finalmente la atendieron y ahí se enteró de que había tenido un accidente".
La dificultad para comunicarse con la familia
Según el relato, las autoridades tuvieron problemas para notificar a la familia de Thiago, por lo que buscaron contactar a Romina Uhrig, también exconcursante de Gran Hermano, quien fue funcionaria del municipio. "Le dicen: ‘Mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles’", aseguraron.
El programa reveló que cuando finalmente se comunicaron con Daniela Celis, ella "ya la atiende llorando porque se había enterado por esto que había pasado".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario