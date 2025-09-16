La pelea de la que habla todo el mundo: insultos entre Nancy Pazos y Mariana Brey

Un historial de peleas

Este no es el primer cruce entre ambas periodistas. En junio, con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, se había desatado una discusión cuando Brey sostuvo que la expresidenta debía cumplir su condena en "una cárcel común", a diferencia de la opción de prisión domiciliaria que planteó Pazos.

En aquella ocasión, Brey había argumentado que si la exmandataria se consideraba tan cercana al pueblo, no debía temer ir a una prisión común, y que "habría que considerar también a los genocidas detenidos de la misma edad". El comentario y la posterior discusión llevaron a Pazos a pedir que "pare el destrato" mientras Brey le reprochaba a su compañera que no podía "tolerar" que hablara con la conductora.