La pelea de la que habla todo el mundo: insultos entre Nancy Pazos y Mariana Brey
Las panelistas de "A la Barbarossa" tuvieron un duro cruce en vivo donde se insultaron con todo. Los detalles de esta insólita e inesperada pelea.
El debate sobre el reciente discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional se descontroló en el programa A la Barbarossa, de Telefe, cuando Mariana Brey y Nancy Pazos protagonizaron un tenso cruce al aire. El enfrentamiento, que tuvo que ser controlado por la conductora Georgina Barbarossa, incluyó insultos y fuertes acusaciones.
El conflicto surgió cuando Brey cuestionó a Pazos por su postura crítica al gobierno actual, señalando que "cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que a inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1". Pazos la interrumpió, preguntando a "costa de qué".
"Golpista" y "Pelotuda": fuerte cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey
El debate escaló de inmediato. Brey acusó a su compañera de "futurología" por sus predicciones sobre la situación política del país. La periodista de espectáculos criticó la actitud de la oposición, asegurando que "está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado".
Fue en ese momento que Brey se dirigió a Pazos y le dijo: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato". La acusación desató la furia de Nancy, quien reaccionó a los gritos: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo". La periodista, indignada, se preguntó: "¿Me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?". La conductora Georgina Barbarossa intentó, sin éxito, calmar a sus panelistas.
Un historial de peleas
Este no es el primer cruce entre ambas periodistas. En junio, con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, se había desatado una discusión cuando Brey sostuvo que la expresidenta debía cumplir su condena en "una cárcel común", a diferencia de la opción de prisión domiciliaria que planteó Pazos.
En aquella ocasión, Brey había argumentado que si la exmandataria se consideraba tan cercana al pueblo, no debía temer ir a una prisión común, y que "habría que considerar también a los genocidas detenidos de la misma edad". El comentario y la posterior discusión llevaron a Pazos a pedir que "pare el destrato" mientras Brey le reprochaba a su compañera que no podía "tolerar" que hablara con la conductora.
