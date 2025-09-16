Revelan los mensajes de alerta que Daniela Celis le envió a Thiago Medina antes del accidente en moto
Romina Uhrig reveló los mensajes de advertencia de "Pestañela" a su expareja, los temores de la joven y los momentos previos a la tragedia.
En diálogo con A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig detalló cómo fueron los mensajes que Daniela Celis le envió a Thiago Medina antes de que él sufriera el accidente en moto. La exparticipante reveló que "Pestañela" le había advertido a su expareja sobre los riesgos de comprar el vehículo, y mostró los últimos mensajes donde le recordaba situaciones de otros casos.
“Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”, comenzó contando Romina, visiblemente conmovida por el difícil momento que atraviesa su amiga. Y añadió: “Ella no estaba de acuerdo con la moto. Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago ‘acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”.
Según relató la exdiputada, Daniela siempre manifestó una fuerte resistencia hacia las motos. “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. No sé por qué no le gustan las motos, le dan miedo. Yo tengo pánico también”, aseguró Romina, dando cuenta del temor que la joven sentía respecto del vehículo.
Uhrig también se refirió a la personalidad de Thiago y su rol como padre, destacando su responsabilidad con las hijas y la familia: “Él es todo un hombre, es tan responsable con sus hijas, con su familia, pero a la vez es un niño. Y para él la moto era algo que quería”, sostuvo la ex Gran Hermano, mostrando la complejidad de su carácter y su pasión por las motos.
La exparticipante reconstruyó además los instantes previos a la tragedia: “El viernes él estaba cuidando a las nenas con la niñera, Dani se fue a trabajar y él fue a buscar la moto porque lo llamaron para decirle que ya estaba. Creo que la estaban piloteando, pero no sé qué le estaban haciendo. Él le dijo a la niñera ‘voy 10 minutos y vuelvo’. Y cuando Thiago dice 10 minutos, son 10 minutos”, relató Romina, detallando cómo todo parecía transcurrir con normalidad hasta que ocurrió el accidente.
Finalmente, describió el desconcierto de Daniela al regresar a su casa y no encontrar a Thiago: “Cuando Dani volvió a su casa, escuchó la musiquita de las nenas porque las estaban haciendo dormir, entra al cuarto y no lo ve a Thiago. Entonces cuando no lo ve le pregunta a la chica cuándo se fue, y ella le dice que hacía dos horas. Y Dani dice: ‘No, es rarísimo. Acá pasó algo’. Yo lo que creo es que dejó a las nenas, se fue volando, dijo: ‘voy y vuelvo’”, concluyó Romina, reflejando la angustia y el desconcierto que precedieron a la tragedia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario