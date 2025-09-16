Revelan los mensajes de alerta que Daniela Celis le envió a Thiago Medina antes del accidente en moto

romina uhrig

La exparticipante reconstruyó además los instantes previos a la tragedia: “El viernes él estaba cuidando a las nenas con la niñera, Dani se fue a trabajar y él fue a buscar la moto porque lo llamaron para decirle que ya estaba. Creo que la estaban piloteando, pero no sé qué le estaban haciendo. Él le dijo a la niñera ‘voy 10 minutos y vuelvo’. Y cuando Thiago dice 10 minutos, son 10 minutos”, relató Romina, detallando cómo todo parecía transcurrir con normalidad hasta que ocurrió el accidente.

Finalmente, describió el desconcierto de Daniela al regresar a su casa y no encontrar a Thiago: “Cuando Dani volvió a su casa, escuchó la musiquita de las nenas porque las estaban haciendo dormir, entra al cuarto y no lo ve a Thiago. Entonces cuando no lo ve le pregunta a la chica cuándo se fue, y ella le dice que hacía dos horas. Y Dani dice: ‘No, es rarísimo. Acá pasó algo’. Yo lo que creo es que dejó a las nenas, se fue volando, dijo: ‘voy y vuelvo’”, concluyó Romina, reflejando la angustia y el desconcierto que precedieron a la tragedia.