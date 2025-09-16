El dolor de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: "Estoy destrozada, solo me queda tener fe"

Al ser consultada sobre cómo se enteró del accidente, Daniela Celis contó que llamó varias veces al padre de sus hijas y eventualmente una mujer atendió y la puso al tanto: "Me dijo 'estábamos esperando tu llamado, Thiago tuvo un accidente, está en el hospital'".

"Mi familia vino y me fui volando a verlo. Quiero ir a la casa de la persona que ayudó a Thiago para agradecerle", comentó acerca de los primeros momentos en que la atención de testigos fue clave para salvarle la vida a su expareja.

"A Thiago lo vi una sola vez el domingo y quiero que sepa que las nenas están bien", expresó la mediática en referencia a las gemelas Laia y Aimé.

Cómo sigue la salud de Thiago Medina

Medina, de 22 años, sufrió lesiones en el pulmón, en el hígado y varias costillas rotas, según información de sus familiares. Casi en seguida de ser internado en Moreno los médicos le tuvieron que extirpar el bazo, y este martes se conoció un nuevo parte sobre su estado de salud:

"El paciente permanece internado en terapia intensiva, bajo control clínico, seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de terapia intensiva. Que presentó un registro de fiebre, por lo que se tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico. No hubo otros cambios respecto de los aspectos de cuidado, que está estable y todavía en pronóstico reservado".