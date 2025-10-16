La atrapante serie de Netflix de 6 capítulos basada en una aclamada obra de teatro
Esta producción de Netflix explora, con escenas intensas y provocadoras revelando los conflictos más íntimos dentro de una relación de pareja.
Netflix se ha consolidado como una plataforma que ofrece series y películas para todos los gustos, y dentro de su catálogo, algunas producciones británicas se destacan por su calidad y profundidad. Una de ellas es Wanderlust, una serie que conquistó a los suscriptores con un relato poco convencional, basado en una obra de teatro de 2010.
La propuesta británica ha ganado espacio en el catálogo de Netflix, series por su capacidad de combinar drama intenso y detalles atrapantes, como su duración y temáticas provocadoras. En solo seis episodios, Wanderlust logró posicionarse como uno de los dramas más destacados de la plataforma, apoyada por un elenco liderado por Toni Collette, que da vida a personajes complejos y reales.
Incorporada al catálogo de Netflix, series en 2018, Wanderlust se mantiene como una de las historias más atractivas de la plataforma, combinando drama, erotismo y reflexión sobre las relaciones humanas. Su adaptación fiel de la obra teatral y la intensidad de su narrativa la consolidan como una opción imperdible dentro del catálogo de series y películas para quienes buscan historias provocadoras y bien construidas.
De qué trata "Wanderlust"
Según la sinopsis oficial de Netflix, Wanderlust cuenta en sus seis capítulos la historia de una terapeuta y su esposo que exploran relaciones con terceros cuando la pasión en su matrimonio se desvanece.
A pesar de haber sido estrenada hace tiempo, la plataforma mantiene esta serie como una de las más elegidas dentro de su catálogo de series subidas de tono, destacándose por su enfoque provocador y la profundidad con la que aborda la intimidad y las relaciones de pareja.
La serie profundiza en la relación de una pareja que decide explorar más allá de los límites de lo convencional, incluyendo relaciones abiertas y cuestionando la monogamia, todo con escenas explícitas que captan la atención de los espectadores. La crítica celebró la producción por su mirada psicológica, la inclusión de la terapia y su capacidad de generar debate sobre las dinámicas íntimas.
Reparto de "Wanderlust"
- Toni Collette como Joy Richards
- Steven Mackintosh como Alan Richards
- Zawe Ahton como Clare Pascal
- Joe Hurst como Tom Richards
- Emma D'Arcy como Naomi Richards
- Celeste Dring como Laura Richards
- William Ash
- Royce Pierreson como Jason Hales
Trailer de "Wanderlust"
