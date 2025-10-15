La impactante serie española de Netflix que no para de sumar vistas
Con solo seis capítulos, esta producción se convirtió en una de las más vistas del año y en una de las producciones más comentadas de la plataforma.
Netflix no deja de sorprender con nuevas producciones que logran atrapar al público desde el primer episodio. En 2025, una serie española de solo seis capítulos se transformó en un verdadero fenómeno: un thriller intenso, con una historia original y un elenco que brilla en cada escena.
El protagonista es Álvaro Rico, recordado por su papel en Élite, quien en esta oportunidad interpreta a un personaje completamente distinto: un hombre marcado por el dolor, atrapado en un mundo criminal del que no sabe cómo escapar. Su actuación es una de las más elogiadas del año y lo consolida como uno de los talentos más versátiles de su generación.
Con una ambientación sombría y una narrativa que mantiene la tensión de principio a fin, esta serie se posiciona entre los éxitos internacionales de Netflix. A continuación, te contamos de qué trata.
De qué trata "El jardinero"
La historia gira en torno a Elmer, un joven que trabaja junto a su madre, conocida como La China Jurado, en un vivero de árboles y plantas. Pero detrás de esa fachada tranquila se esconde un oscuro negocio: ambos gestionan una red de asesinatos por encargo.
Elmer, incapaz de sentir emociones por un accidente del pasado, cumple con cada trabajo sin remordimiento… hasta que recibe la orden de matar a Violeta, una profesora de educación infantil de la que se enamora. Desde ese momento, su mundo se desmorona y debe enfrentar una lucha interna entre el deber y el amor.
Mientras su madre lo presiona para cumplir el encargo, la tensión crece y la doble vida de los “jardineros” comienza a desmoronarse. La serie combina suspenso, drama y tragedia, en una trama que explora los límites de la moral y la redención.
Reparto de "El jardinero"
-
Álvaro Rico (Elmer)
Cecilia Suárez (La China Jurado)
Catalina Sopelana (Violeta)
Emma Suárez
-
María Vázquez
-
Francis Lorenzo
-
Javier Morgade
Tráiler de "El jardinero"
