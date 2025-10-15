Éxito rotundo: la película de Netflix que todos están viendo esta semana y que revivió un clásico

De qué trata "Las ventajas de ser invisible"

La trama sigue a Charlie, un adolescente introvertido que intenta sobreponerse a la pérdida de su mejor amigo y adaptarse a su nueva escuela. A través de cartas anónimas, escribe sobre su vida, sus miedos y sus primeras experiencias con el amor, el sexo y la amistad. Todo cambia cuando conoce a Sam y Patrick, dos estudiantes mayores que lo integran a su grupo y lo ayudan a salir de la oscuridad.