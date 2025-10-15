Éxito rotundo: la película de Netflix que todos están viendo esta semana y que revivió un clásico
Netflix volvió a sorprender con una película que, aunque muchos creen nueva, en realidad es una joya del cine adolescente que marcó una época.
Parece un estreno recién llegado a Netflix, pero en realidad es una película que marcó a toda una generación y que volvió al catálogo para emocionar a nuevos espectadores. Con un elenco inolvidable y una historia que sigue conmoviendo más de una década después, este drama adolescente se transformó en lo más visto de la semana en la plataforma.
El film —que combina amistad, dolor y segundas oportunidades— está protagonizado por Logan Lerman, Emma Watson y Ezra Miller, tres nombres que lograron capturar toda la sensibilidad de una historia tan íntima como universal. Detrás del proyecto se encuentra Stephen Chbosky, quien también fue el autor de la novela en la que se basa.
Y aunque muchos recién la descubren ahora, lo cierto es que la película se estrenó en 2012, pero volvió a ocupar el primer lugar del ranking de Netflix por su fuerza emocional y su retrato profundo de la adolescencia.
De qué trata "Las ventajas de ser invisible"
La trama sigue a Charlie, un adolescente introvertido que intenta sobreponerse a la pérdida de su mejor amigo y adaptarse a su nueva escuela. A través de cartas anónimas, escribe sobre su vida, sus miedos y sus primeras experiencias con el amor, el sexo y la amistad. Todo cambia cuando conoce a Sam y Patrick, dos estudiantes mayores que lo integran a su grupo y lo ayudan a salir de la oscuridad.
A lo largo de la película, Charlie enfrenta traumas del pasado y aprende que crecer no siempre es fácil, pero que siempre hay alguien dispuesto a acompañarte. Es una historia sobre la empatía, la vulnerabilidad y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo.
Reparto de "Las ventajas de ser invisible"
-
Logan Lerman (Charlie Kelmeckis)
Emma Watson (Sam)
Ezra Miller (Patrick)
Kate Walsh (madre de Charlie)
Dylan McDermott (padre de Charlie)
Nina Dobrev (Candace Kelmeckis)
Zane Holtz (Chris Kelmeckis)
Tráiler de "Las ventajas de ser invisible"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario