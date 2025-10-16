La serie policial de Netflix de 8 capítulos que arrasa con las historias de misterio
Una historia policial de Netflix volvió a captar la atención de miles de espectadores. Con apenas ocho episodios, se convirtió en una de las producciones europeas más vistas de los últimos meses.
El catálogo de Netflix sigue sorprendiendo con ficciones breves que combinan drama, acción y suspenso. Dentro de este panorama, una serie francesa logró posicionarse entre las más reproducidas del género policial, con un relato atrapante que aborda los límites entre la familia, la justicia y el crimen organizado.
Con tan solo ocho capítulos, esta producción consiguió una popularidad enorme gracias a su capacidad para mantener al espectador en vilo de principio a fin. Cada episodio no supera los 35 minutos, lo que la hace ideal para quienes buscan una historia compacta, intensa y con giros inesperados.
El éxito también se debe al gran trabajo de su elenco y a una dirección que combina la tensión policial con el drama emocional. Su llegada a la plataforma en 2023 marcó un antes y un después dentro de las series francesas disponibles en Netflix, y aún hoy sigue sumando reproducciones en todo el mundo.
De qué trata Hasta ahora todo va bien
Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia sigue a una periodista cuya vida se desmorona cuando intenta proteger a su hermano de las autoridades. Sin darse cuenta, termina involucrando a toda su familia en las redes de un peligroso narcotraficante, poniendo a prueba su lealtad y su capacidad para sobrevivir en un entorno hostil.
La serie se destaca por su intensidad narrativa y por cómo retrata las consecuencias de una decisión impulsiva que cambia el destino de todos los personajes. A través de un guion sólido y actuaciones convincentes, el relato muestra el peso de los secretos familiares y la delgada línea entre la moral y la supervivencia.
Su estructura corta, con capítulos ágiles y directos, la vuelve ideal para los fanáticos de los thrillers criminales que buscan una propuesta diferente dentro del catálogo internacional de Netflix.
Reparto de Hasta ahora todo va bien
-
Nawell Madani
Kahina Carina
Carima Amarouche
Paola Locatelli
Aïda Guechoud
Mayane Sarah El Baze
Djebril Zonga
Paul Hamy
Vincent Rottiers
Walid Afkir
Tráiler de Hasta ahora todo va bien
