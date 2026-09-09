La autopsia al extraterrestre de Chiche Gelblung: la increíble recreación que hizo en Memoria
En 1995, el supuesto video de la autopsia de un alienígena había revolucionado al mundo. El periodista realizó una recreación que quedó entre los momentos más insólitos de la televisión argentina.
Hubo una época en la que una imagen podía convertirse en un fenómeno mundial sin necesidad de redes sociales. Bastaba con que apareciera en televisión y que aquello que mostraba pareciera imposible de explicar. Eso ocurrió en 1995, cuando comenzó a circular el supuesto video de la autopsia de un extraterrestre vinculada con el célebre caso Roswell.
La historia tenía todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno: un supuesto secreto militar de Estados Unidos, un ser de origen desconocido, imágenes en blanco y negro y una autopsia realizada por integrantes del Ejército estadounidense.
En la Argentina, el material llegó a Memoria, el programa de Chiche Gelblung, quien murió hoy a los 82 años, y terminó protagonizando uno de los episodios más recordados de la historia del ciclo. Pero hubo un detalle que hizo todavía más particular aquella emisión: decidió demostrar que fabricar algo semejante no era tan difícil.
El supuesto extraterrestre de Roswell
El origen de la historia se remontaba a 1947, cuando un objeto cayó cerca de Roswell, en Nuevo México. Con el paso de los años, el episodio se convirtió en uno de los grandes mitos de la cultura OVNI y alimentó todo tipo de teorías sobre un supuesto encubrimiento del gobierno estadounidense.
Casi cinco décadas después, en 1995, el productor británico Ray Santilli presentó un video que aseguró haber conseguido de un antiguo camarógrafo militar. Las imágenes mostraban a personas con trajes y elementos médicos manipulando el cuerpo de una criatura que, según la versión difundida, había sido recuperada después del incidente de Roswell.
El material recorrió distintos países y generó una enorme discusión. ¿Era realmente la prueba de que el gobierno de Estados Unidos había ocultado durante décadas la existencia de vida extraterrestre? En la Argentina, Gelblung encontró allí un contenido perfecto para el espíritu de Memoria: misterio, polémica, imágenes impactantes y una pregunta que podía mantener al público frente al televisor.
Chiche Gelblung llevó el fenómeno a Memoria
La emisión no se limitó a mostrar las imágenes y dejar que el público sacara sus propias conclusiones. Gelblung tomó una decisión mucho más provocadora: recrear la supuesta autopsia. Para hacerlo, el equipo del programa construyó un muñeco que imitaba al supuesto extraterrestre que aparecía en la película de Santilli. La escena fue montada siguiendo elementos similares a los que podían observarse en el video original.
La intención era clara: demostrar que una producción televisiva podía generar una imagen lo suficientemente convincente como para hacerla pasar por un documento secreto.
Años después, Chiche recordó aquel episodio y explicó que había querido poner en evidencia precisamente esa posibilidad. La idea detrás de la experiencia era mostrar que aquello que parecía una filmación imposible de conseguir podía ser reproducido con recursos relativamente sencillos.
El fraude que terminó saliendo a la luz
El resultado fue, paradójicamente, otro espectáculo televisivo. Memoria tomó una de las historias más llamativas de la década y la convirtió en una experiencia todavía más extraña: un programa argentino recreando la supuesta autopsia de un extraterrestre para cuestionar la autenticidad del original.
El paso del tiempo terminó resolviendo el misterio. La película de Santilli fue desacreditada y el propio productor reconoció años más tarde que las imágenes habían sido fabricadas. La confesión confirmó que el supuesto extraterrestre no era una criatura recuperada por el Ejército estadounidense. El cuerpo que aparecía en la mesa de operaciones había sido construido como parte de una puesta en escena.
Así, lo que durante un tiempo había sido presentado como una posible evidencia de vida extraterrestre terminó convirtiéndose en uno de los fraudes audiovisuales más famosos relacionados con Roswell.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario