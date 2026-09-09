La autopsia al extraterrestre de Chiche Gelblung: la increíble recreación que hizo en Memoria

El material recorrió distintos países y generó una enorme discusión. ¿Era realmente la prueba de que el gobierno de Estados Unidos había ocultado durante décadas la existencia de vida extraterrestre? En la Argentina, Gelblung encontró allí un contenido perfecto para el espíritu de Memoria: misterio, polémica, imágenes impactantes y una pregunta que podía mantener al público frente al televisor.

Chiche Gelblung llevó el fenómeno a Memoria

La emisión no se limitó a mostrar las imágenes y dejar que el público sacara sus propias conclusiones. Gelblung tomó una decisión mucho más provocadora: recrear la supuesta autopsia. Para hacerlo, el equipo del programa construyó un muñeco que imitaba al supuesto extraterrestre que aparecía en la película de Santilli. La escena fue montada siguiendo elementos similares a los que podían observarse en el video original.

La intención era clara: demostrar que una producción televisiva podía generar una imagen lo suficientemente convincente como para hacerla pasar por un documento secreto.

Años después, Chiche recordó aquel episodio y explicó que había querido poner en evidencia precisamente esa posibilidad. La idea detrás de la experiencia era mostrar que aquello que parecía una filmación imposible de conseguir podía ser reproducido con recursos relativamente sencillos.

El fraude que terminó saliendo a la luz

El resultado fue, paradójicamente, otro espectáculo televisivo. Memoria tomó una de las historias más llamativas de la década y la convirtió en una experiencia todavía más extraña: un programa argentino recreando la supuesta autopsia de un extraterrestre para cuestionar la autenticidad del original.

El paso del tiempo terminó resolviendo el misterio. La película de Santilli fue desacreditada y el propio productor reconoció años más tarde que las imágenes habían sido fabricadas. La confesión confirmó que el supuesto extraterrestre no era una criatura recuperada por el Ejército estadounidense. El cuerpo que aparecía en la mesa de operaciones había sido construido como parte de una puesta en escena.

Así, lo que durante un tiempo había sido presentado como una posible evidencia de vida extraterrestre terminó convirtiéndose en uno de los fraudes audiovisuales más famosos relacionados con Roswell.