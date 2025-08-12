La bomba que nadie esperaba: afirman que Nicki Nicole le fue infiel a Trueno con una estrella del Barcelona

Según el relato de Etchegoyen, “hace dos meses dijimos en este programa que Trueno y Nicki Nicole estaban reconciliados, de hecho ellos subieron fotos desde los mismos lugares. Nicki se fue con Lamine, Nicki traicionó a Trueno”. La versión habría llegado a él por parte de la misma fuente que tiempo atrás le había confirmado la reconciliación. “Lo que me cuenta la persona que en su momento me re confirmó la reconciliación me dice ahora que el cantante está destruido. Está destruido porque ellos se reconciliaron y ella lo traicionó”, sostuvo.