La bomba que nadie esperaba: afirman que Nicki Nicole le fue infiel a Trueno con una estrella del Barcelona
Juan Etchegoyen confirmó el romance entre la cantante y el futbolista, en medio de lo que describió como una “traición escandalosa” al rapero.
El periodista Juan Etchegoyen sorprendió al confirmar un presunto romance entre la cantante y el joven futbolista del Barcelona, en medio de lo que describió como una fuerte traición hacia Trueno. “Quiero abrir el programa de hoy con una información que hará que todos empiecen a hablar ya no del romance de Nicki Nicole y Lamine Yamal sino de una traición que es escandalosa”, lanzó sin rodeos el conductor en su ciclo.
Según el relato de Etchegoyen, “hace dos meses dijimos en este programa que Trueno y Nicki Nicole estaban reconciliados, de hecho ellos subieron fotos desde los mismos lugares. Nicki se fue con Lamine, Nicki traicionó a Trueno”. La versión habría llegado a él por parte de la misma fuente que tiempo atrás le había confirmado la reconciliación. “Lo que me cuenta la persona que en su momento me re confirmó la reconciliación me dice ahora que el cantante está destruido. Está destruido porque ellos se reconciliaron y ella lo traicionó”, sostuvo.
El comunicador amplió que “Nicki Nicole conoció al futbolista del Barcelona y rápidamente establecieron un vínculo que primero fue de amistad pero ahora es de amantes y casi novios les diría. Lo que me dicen a mí es que Nicki se había reconciliado con Trueno y ella cometió un engaño con el jugador estrella del club español”.
En ese sentido, remarcó que la información tenía un doble impacto: “En esto que te cuento hay dos noticias. Una que a mí me confirman el romance de Lamine y Nicki y otra que es la terrible traición de la cantante a Trueno que está muy angustiado con lo ocurrido más allá de que esto no lo confesara, es más hasta seguramente se muestre bien en sus redes sociales”.
Como cierre, Etchegoyen sumó un dato que no pasó desapercibido para los fans: “Ah y un dato más que tiene que ver con redes sociales. Nicki y Trueno ya no se siguen en Instagram después de todo lo que vengo contando”.
