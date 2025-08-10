Nicki Nicole estuvo viendo al Barcelona y crecen los rumores de romance con Lamine Yamal

Aseguran que Nicki Nicole fue vista a los besos con Lamine Yamal

El reconocido periodista español Javier de Hoyos lanzó una bomba mediática a través de su cuenta de TikTok al asegurar que Nicki Nicole estaría iniciando una relación sentimental con una de las jóvenes figuras más prometedoras del fútbol europeo: Lamine Yamal. Según el comunicador, no solo recibió información privilegiada de una fuente confiable, sino que además presentó indicios concretos que alimentarían esta teoría.

En el video, De Hoyos fue categórico: “Lamine Yamal y Nicki Nicole se han liado. Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información”, expresó con total seguridad. De acuerdo a su relato, todo habría comenzado durante la celebración del cumpleaños del futbolista del FC Barcelona, donde ya se habría notado cierta química, aunque en ese momento no ocurrió nada más que miradas y un “tonteo” evidente.

La historia, sin embargo, se habría intensificado días más tarde. “Esta chica me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal no se liaron, sí que hubo mucho tonteo, pero que un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada”, detalló De Hoyos. A modo de ironía, sumó: “La misma fecha en la que Lamine publicó esta foto que en su día me dijo que el beso era de su madre… igual, claro, quería decirme de su mamá Nicole”.

El periodista también sostuvo que existen otras pistas que fortalecerían la hipótesis del vínculo amoroso. En particular, hizo referencia a una coincidencia en las redes sociales de ambos: “Este beso de Lamine Yamal es de Nicki Nicole porque el mismo día ambos publicaron fotografías con este estilo de beso. Él, con un beso que no sabíamos quién se lo había hecho, que él me dijo que fue su madre, pero su madre evidentemente no es; y Nicki Nicole publicó esta story en la que le daba un beso a su amiga Eloisa y veíamos el mismo tipo de beso que tenía Lamine”.

Como si esto fuera poco, sumó una observación que varios seguidores ya habían notado: el fondo de pantalla del celular del jugador. “Hay mucho que creen que Lamine Yamal tiene un fondo de pantalla de Nicki Nicole, porque vemos unos ladrillos detrás, que son los mismos ladrillos del día en el que Nicki Nicole publicó esa fotografía. Por lo tanto, sería una foto que le habría tomado Lamine a Nicki Nicole ese día y que desde ese momento se habría guardado como fondo de pantalla”, concluyó.