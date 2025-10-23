"La Checha" le cortó el pantalón a Marcelo Tinelli en vivo: "Se me vio un h..."
A modo de venganza por el famoso "corte de polleritas" que el conductor le hacía a las bailarinas en Showmatch, se produjo un impensado momento al aire.
Marcelo Tinelli protagonizó un impensado momento al aire de Estamos de paso, su programa en Carnaval Stream. Durante una transmisión en vivo, el conductor fue víctima de una broma que recordó uno de los momentos más polémicos de su carrera: el recordado “corte de polleritas” del Bailando por un sueño, hecho sobre el que conductor hoy hace un mea culpa.
Todo comenzó como un juego entre Tinelli y las panelistas del programa, entre ellas la comediante Ceci Hace —también conocida como “La Checha”—, quien apareció en escena con una tijera y propuso hacerle un “corte de pantalón” en señal de revancha. “Si todos están en pantalones largos, cortamos un poquito acá y te dejo ver”, bromeó la humorista, generando risas en el estudio. Tinelli, fiel a su estilo pícaro, aceptó el desafío: “Yo me presto. Nunca me cortaron el pantalón a mí. He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón. Lo único que les pido es que tengan cuidado en dónde meten la tijera”, lanzó entre carcajadas.
Pero la escena se descontroló. La tijera avanzó más de lo previsto y el pantalón del conductor terminó rasgado de manera tan pronunciada que, según testigos, “casi se le ve todo”.
“En vez de cortar polleras usted propone cortar pantalones. Yo me presto, nunca me cortaron un pantalón. He cortado muchas polleritas”, contestó Tinelli, muy solicito ante el pedido de su compañera. “Me encantaría, me encantaría, me darían un alegrón”, fue la respuesta efusiva de Checha.
Federico Bal increpó a Marcelo Tinelli por lo que estaba a punto de hacer, intentando que entrara en razón, y le advirtió de no prometer cosas. "Cuidado Marcelo, por favor cuidado"
“El primero es el que más duele”, sentenció Checha, refiriéndose al pantalón y nadie pudo contener la risa. Además, desde el estudio acotaron que “Con ese pantalón pago siete meses las expensas”.
