"La Checha" le cortó el pantalón a Marcelo Tinelli en vivo: "Se me vio un h..."

Federico Bal increpó a Marcelo Tinelli por lo que estaba a punto de hacer, intentando que entrara en razón, y le advirtió de no prometer cosas. "Cuidado Marcelo, por favor cuidado"

“El primero es el que más duele”, sentenció Checha, refiriéndose al pantalón y nadie pudo contener la risa. Además, desde el estudio acotaron que “Con ese pantalón pago siete meses las expensas”.