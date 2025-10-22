Video: Marcelo Tinelli reveló cómo fue su decepcionante encuentro con Pamela Anderson

En una nueva entrega de su programa Estamos de Paso, Marcelo Tinelli abrió el juego de las anécdotas y rememoró una de las visitas más resonantes que tuvo el Bailando por un Sueño: la de Pamela Anderson, quien en 2011 fue invitada especial del ciclo y generó una revolución mediática a su alrededor. Sin embargo, más de diez años después, el conductor contó que aquella experiencia no fue tan deslumbrante como muchos pensaban.