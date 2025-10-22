Video: Marcelo Tinelli reveló cómo fue su decepcionante encuentro con Pamela Anderson
El conductor recordó en su streaming la visita de la actriz de Baywatch al Bailando en 2011 y sorprendió con su relato sin filtros sobre la salida que compartieron fuera de cámara.
En una nueva entrega de su programa Estamos de Paso, Marcelo Tinelli abrió el juego de las anécdotas y rememoró una de las visitas más resonantes que tuvo el Bailando por un Sueño: la de Pamela Anderson, quien en 2011 fue invitada especial del ciclo y generó una revolución mediática a su alrededor. Sin embargo, más de diez años después, el conductor contó que aquella experiencia no fue tan deslumbrante como muchos pensaban.
Entre risas y complicidad con Carla Conte y Fede Bal, Tinelli describió cómo fue aquel encuentro fuera del set, dejando de lado todo aire de glamour. “Primero, agradecerle a Pamela Anderson, que me dio el alfajor. Yo me acuerdo, Pamela Anderson estuvo en Bailando por un Sueño. Me acuerdo de que fuimos a tomar algo a la calle Uriarte, pero no cuál era el boliche”, recordó con su clásico tono relajado.
Cuando Conte quiso saber si había salido solo con la actriz, el conductor lo negó enseguida: “No, con un montón de gente...”. Y sin perder el humor, sumó un detalle picante que generó carcajadas en el estudio: “Fumamos un poco”.
El recuerdo derivó entonces en una confesión inesperada. “Moplazo, moplazo. Pamela Anderson me pareció un moplo. A esta le corto el rostro, ¿pero qué se cree que es?”, lanzó Tinelli, dejando boquiabiertos a sus compañeros. Fede Bal no dudó en reaccionar: “Es una bomba sexual de todas las generaciones. Poca gente puede decir eso. Qué tupé”, exclamó, mientras Tinelli remató con una frase que hizo estallar de risa a todos: “Yo también le hubiera dado en su momento, pero me pareció un moplo”.
En medio del repaso por el pasado, el trío se desvió hacia la actualidad sentimental de la actriz. Conte comentó: “Yo le doy a Pamela ahora, antes y en todas las épocas. Ahora, ella se sacó todo, no usa maquillaje. Está bella”. Bal, por su parte, sumó un dato curioso: “Y sale con un actor de Hollywood que es Liam Neeson de Búsqueda Implacable. Un señor grande también para ella, como que siempre ha tenido gente más joven”.
