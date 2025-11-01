La contundente burla de Wanda Nara a la China Suárez tras ganarle en los Premios Ídolo: "¿Y esta...?"

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena con una nueva polémica que combinó escándalo, ironía y un toque de humor. En los últimos días de octubre, la empresaria sorprendió con una serie de publicaciones en redes sociales que apuntaron directamente contra Mauro Icardi y la China Suárez, luego de que saliera a la luz un episodio que reavivó viejas tensiones: un lujoso bolso Louis Vuitton que el futbolista le obsequió a su esposa.