Cuándo estrena y de qué trata la nueva serie de la China Suárez en Disney+

La trama sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera marcada por su pasado que llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece. La serie está grabada principalmente en San Martín de los Andes y contará con 22 episodios de 30 minutos.