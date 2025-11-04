MinutoUno

Cuándo estrena y de qué trata la nueva serie de la China Suárez en Disney+

"Hija del fuego: la venganza de la bastarda" ya tiene fecha de estreno y primer tráiler oficial. Conocé todos los detalles de la nueva serie de la China.

Cuándo estrena y de qué trata la nueva serie de la China Suárez en Disney+

La carrera de Eugenia “China” Suárez es un testimonio de su consistencia en la industria del entretenimiento argentino, manteniéndose activa en diversas producciones a lo largo de los años. Desde sus inicios en éxitos juveniles como Casi Ángeles, la actriz ha logrado transicionar hacia roles que la han posicionado en la esfera del drama y el cine, demostrando una capacidad para adaptarse a distintos formatos y géneros.

Su evolución profesional la llevó a participar en proyectos cinematográficos y televisivos, tanto a nivel nacional como internacional, consolidando su presencia en la pantalla y abarcando una audiencia amplia y variada a lo largo de su trayectoria.

La versatilidad de la China Suárez le ha permitido mantenerse relevante, trabajando con diferentes productoras y directores. Su selección de papeles abarcó desde la comedia romántica hasta el drama biográfico y el policial, mostrando un interés por explorar distintas facetas interpretativas. Esta continuidad en la búsqueda de nuevos proyectos es lo que la mantiene en la mira de las grandes plataformas de streaming y productoras, asegurando que su nombre siga asociado a estrenos de alto perfil.

Ahora, la China Suárez se prepara para sumergirse en un nuevo género con el próximo estreno de "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", una serie dramática original de Disney+. La producción, ambientada en la majestuosa Patagonia argentina y en clave de thriller romántico, la presenta en un rol de alto voltaje, buscando venganza y secretos.

hija del fuego

Todos los detalles de la nueva serie de la China Suárez en Disney+

Disney+ presenta "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", una serie dramática producida por Adrián Suar y realizada por Kapow.

Fecha de estreno:

  • 19 de noviembre (estreno de todos los episodios).

Sinopsis oficial:

  • La trama sigue a Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera marcada por su pasado que llega a un pueblo de la Patagonia para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece. La serie está grabada principalmente en San Martín de los Andes y contará con 22 episodios de 30 minutos.

  • La historia es descrita como un thriller romántico con una conmovedora historia de amor con los majestuosos paisajes patagónicos como telón de fondo.

Elenco oficial:

  • Eugenia “China” Suárez (Letizia)

  • Diego Cremonesi

  • Eleonora Wexler

  • Joaquín Ferreira

  • Carlos Belloso

  • Pedro Fontaine

  • Antonella Costa

  • Mariano Saborido

  • Jerónimo Bosia

  • Rallen Montenegro

  • Mauricio Paniagua

Tráiler oficial:

  • El póster y el tráiler de la nueva producción fueron dados a conocer recientemente por Disney+, anticipando la intriga y los giros inesperados de la serie, que fue escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

Embed - Hija Del Fuego: La Venganza de la Bastarda | Tráiler oficial | Disney+

