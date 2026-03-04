Megan Fox volvió a Instagram y cosechó al menos 20 millones de seguidores: "Estoy viva"

En la sesión, se la ve posando con un top negro combinado con una parte inferior del mismo tono, medias altas, plataformas y un collar con tachuelas, en una estética que refuerza su impronta sensual y segura. Junto al posteo, escribió: “Todo es más bello porque estamos arruinados”, una frase breve pero cargada de misterio que abrió el debate entre los usuarios sobre su significado.