HBO Max estrena "Máxima" temporada 2: qué parte de la Reina se retratará
El próximo 19 de marzo llega a HBO Max la temporada 2 de "Máxima" con Delfina Chaves como protagonista. Conocé qué parte de la historia será contada.
El próximo 19 de marzo, la pantalla de HBO Max se vuelve a teñir de naranja con el estreno de la segunda temporada de "Máxima". Tras una primera entrega que nos mostró el torbellino del romance inicial y los fantasmas del pasado familiar en Argentina, estos nuevos seis episodios se adentran en la etapa más compleja y fascinante de la vida de Máxima Zorreguieta: la metamorfosis de una economista audaz en la futura reina consorte de una de las monarquías más tradicionales de Europa.
Protagonizada nuevamente por una Delfina Chaves que parece haber mimetizado cada gesto de la soberana, y un Martijn Lakemeier que encarna la vulnerabilidad del rey Guillermo Alejandro, la serie nos sitúa en el umbral de la boda. Pero lejos del cuento de hadas edulcorado, lo que vemos es un drama político y humano sobre la identidad.
Entre el protocolo y la ambición personal
La sinopsis oficial ya nos adelanta el tono: Máxima está atrapada entre sus ambiciones, la dinámica de la casa real y la mirada implacable de la sociedad holandesa. Esta temporada recorre los diez años que van desde el "sí, quiero" hasta la coronación. Es el relato de una mujer que lucha por hallar su propia voz mientras el sistema le exige silencio y obediencia.
La verdadera historia, en la que se basa el guion (inspirado en la excelente biografía de Marcia Luyten, Madre Patria), nos recuerda que la llegada de Máxima no fue un camino de rosas. Tuvo que aprender un idioma imposible en tiempo récord, navegar las aguas turbulentas de la prohibición de su padre para asistir a la boda y, sobre todo, convencer a un pueblo escéptico de que su corazón era tan neerlandés como el de cualquier nacido en Utrecht.
Bajo la dirección de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Núñez, los nuevos capítulos retratan el desafío de la maternidad bajo el protocolo real. Veremos cómo Máxima equilibra el poder con la crianza de las tres herederas (Amalia, Alexia y Ariane), mientras entiende que ser reina es, ante todo, una profesión de servicio perpetuo.
La serie logra algo que la prensa del corazón nunca pudo: humanizar el mito. Nos muestra a la Máxima que llora en privado por la ausencia de su padre y a la que ríe con estridencia argentina para romper el hielo en las cenas de Estado. Es una nota inteligente sobre el poder, el sacrificio y el amor, que nos recuerda que detrás de cada joya de la corona hay una mujer que, alguna vez, tuvo que decidir dejar de ser ella misma para convertirse en un símbolo.
El 19 de marzo, la cita es obligada. Porque si la primera temporada fue tal furor, la segunda es el matrimonio: con todas sus sombras, sus acuerdos y su innegable cuota de gloria.
