HBO Max estrena "Máxima" temporada 2: qué parte de la Reina se retratará

La serie logra algo que la prensa del corazón nunca pudo: humanizar el mito. Nos muestra a la Máxima que llora en privado por la ausencia de su padre y a la que ríe con estridencia argentina para romper el hielo en las cenas de Estado. Es una nota inteligente sobre el poder, el sacrificio y el amor, que nos recuerda que detrás de cada joya de la corona hay una mujer que, alguna vez, tuvo que decidir dejar de ser ella misma para convertirse en un símbolo.

El 19 de marzo, la cita es obligada. Porque si la primera temporada fue tal furor, la segunda es el matrimonio: con todas sus sombras, sus acuerdos y su innegable cuota de gloria.