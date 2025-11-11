La China Suárez llegó a Argentina y rompe el silencio: cuándo y cómo verla en vivo

El regreso de La China Suárez a la Argentina junto a Mauro Icardi, motivado por compromisos laborales y familiares, ha generado un torbellino en el mundo del espectáculo. La actriz, que se encuentra en el país para promocionar su nueva película, La Hija del Fuego, y para reencontrarse con sus hijos, será la protagonista de un evento mediático que romperá su prolongado silencio: la artista será la invitada especial en el programa de streaming de Luzu TV, Antes que Nadie.