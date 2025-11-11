La China Suárez llegó a Argentina y rompe el silencio: cuándo y cómo verla en vivo
Luego de meses de silencio y viviendo en Turquía, la actriz finalmente rompe el silencio sobre sus últimas polémicas, además presenta una nueva serie. Los detalles.
El regreso de La China Suárez a la Argentina junto a Mauro Icardi, motivado por compromisos laborales y familiares, ha generado un torbellino en el mundo del espectáculo. La actriz, que se encuentra en el país para promocionar su nueva película, La Hija del Fuego, y para reencontrarse con sus hijos, será la protagonista de un evento mediático que romperá su prolongado silencio: la artista será la invitada especial en el programa de streaming de Luzu TV, Antes que Nadie.
La noticia fue confirmada por Fede Bongiorno en X, quien informó sobre la esperada aparición: “La China Suárez será la invitada mañana en #AntesQueNadie por LUZU TV”.
La China Suárez, quien reside junto a sus tres hijos y el delantero del Galatasaray en Turquía, se mostró feliz en el lugar, al que apodó ‘la casa de los sueños’ tras su regreso al país. Con su presencia en el ciclo conducido por Diego Leuco, la actriz hablará públicamente por primera vez en mucho tiempo, en un contexto de gran expectativa mediática.
El regreso de la actriz a la escena pública argentina viene cargado de tensión, especialmente por su intensa rivalidad con Wanda Nara. Luego de su último cruce por un bolso edición limitada de Louis Vuitton que le había regalado Mauro Icardi, la China Suárez redobló la apuesta este fin de semana al mostrar un nuevo obsequio de lujo que el futbolista le obsequió, lanzando un desafío directo a la conductora de MasterChef Celebrity.
Tras los insultos, descargos que incluyeron a las menores de edad y las peleas con la empresaria, la China Suárez se burló abiertamente de la ex de Icardi con un nuevo video en sus historias de Instagram. En el clip, la actriz abre un paquete con la nueva cartera de diseño mientras se la escucha decir: “Falta muy poquito para nuestro primer aniversario. ¡Ay, desde Milán!, no puede ser más linda…”.
El mensaje que acompañaba el story personalizaba aún más el ataque mediático: “Casi un año ya. Te amo. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?”, escribió, una frase que podría volver a despertar la furia de Wanda Nara, quien viene reclamando desde hace tiempo la cuota alimentaria de las hijas que tuvo con Mauro Icardi.
