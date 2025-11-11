Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez tras el regalo de Mauro Icardi

El nuevo posteo de la China Suárez para provocar a Wanda Nara: "Novio generoso y lindo"

Durante la jornada de este sábado, la China Suárez publicó una historia que podría volver a hacer explotar a Wanda Nara. La actriz compartió un video donde abre un regalo que le hizo Mauro Icardi y muchos aseguran que lo hizo para desatar nuevamente la discordia con la expareja y madre de las dos hijas del futbolista.

El obsequio en cuestión es una nueva cartera negra que puede verse muy bien en el video de la novia del jugador: "Casi un año ya. Te amo @mauroicardi. ¿Podré tener un novio más generoso y lindo?", escribió la joven que no resiste a involucrarse en tempestades mediáticas.

posteo china

Por qué este posteo podría desatar la bronca de Wanda Nara

Hace unos días, Wanda Nara lanzó una explosiva historia en Instagram contra la China Suárez, actual pareja del padre de sus hijas Francesca e Isabella, luego de que la actriz posteara que el futbolista le regaló un bolso Louis Vuitton, cuando a la niña de 9 años -que cumplió años el pasado 27 de octubre- su padre no le regaló nada.

De este modo, se cree que la mediática conductora podría volver a estallar en lo que se considera como un gesto provocador por parte de la actriz: con diferencia de pocos días, la China volvió a compartir que Icardi le hizo un regalo, mientras su hija menor sigue esperando el regalo de cumpleaños.

En el primer episodio de este calibre, Wanda se había pronunciado fuertemente en redes: "¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal... ¿Qué clase de sorete podés ser?", comenzó la conductora de Telefe.

"Sabés muy bien que a Isi no le regalo nada... solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compro ni un globo. Y menos a mí, que los tengo TODOS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?", continuó su descargo.

Y añadió: "Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada que compite con nenas sos vos, mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre -si así se lo puede llamar- que quiere sacarle las hijas a una mamá".

"¿Te lleva a Milán como una interesada vip arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden", concluyó Wanda, de forma categórica.