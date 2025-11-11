La hija de la China Suárez acompañó a Rocío Pardo en la elección de su vestido de novia
Rufina Cabré compartió con la futura esposa de su padre una jornada cargada de emoción y complicidad. La China Suárez no tardó en dejar su mensaje en redes sociales.
Entre tules, bocetos y risas, Rocío Pardo vivió uno de los momentos más esperados antes de su casamiento con Nicolás Cabré: la elección de su vestido de novia. No estuvo sola. La acompañó Rufina, la hija que el actor tuvo junto a la China Suárez, en una tarde que combinó ternura, complicidad y un clima familiar de absoluta armonía.
La jornada comenzó con un desayuno relajado y siguió en un reconocido atelier porteño, donde Rocío, junto a su hermana Cami Pardo, compartió con la pequeña un instante que quedará en la memoria de todos. Las imágenes que se difundieron en redes sociales mostraron a Rufina sonriente, jugando entre telas y abrazos, en medio de un clima de felicidad genuina.
Recién llegada al país tras pasar una temporada en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi, Rufina volvió a disfrutar de momentos cotidianos con su padre. Lejos de cualquier distancia emocional, la nena se mostró completamente integrada y feliz junto a la futura esposa del actor, una cercanía que se refleja en cada publicación que Rocío comparte con su comunidad online.
En uno de los videos difundidos, se pudo ver a la bailarina ultimando detalles del vestido y compartiendo risas con Rufina. La escena no pasó inadvertida para la China Suárez, que decidió dejar su huella en la publicación con un gesto que desarmó cualquier especulación. Con total naturalidad, comentó: “Gracias por ser tan buena con Rufi siempre”, acompañado de varios corazones.
Ese simple mensaje fue suficiente para confirmar que, pese a los caminos separados y las nuevas etapas de vida, la relación entre las familias se sostiene sobre un respeto sincero. En tiempos donde las tensiones suelen ocupar titulares, la reacción de la actriz marcó la diferencia y reflejó un ejemplo de convivencia madura.
