La hija de la China Suárez acompañó a Rocío Pardo en la elección de su vestido de novia

Entre tules, bocetos y risas, Rocío Pardo vivió uno de los momentos más esperados antes de su casamiento con Nicolás Cabré: la elección de su vestido de novia. No estuvo sola. La acompañó Rufina, la hija que el actor tuvo junto a la China Suárez, en una tarde que combinó ternura, complicidad y un clima familiar de absoluta armonía.