Franco Colapinto apuntó contra la China Suárez con un comentario sobre Wanda Nara: qué dijo

Lo que realmente encendió las redes sociales no fue la coincidencia en el motivo de las publicaciones, sino la música que acompañó el posteo de Colapinto. El piloto eligió como banda sonora nada menos que O bicho vai pegar, el single de Wanda Nara cuyo videoclip fue grabado en Brasil.

Este detalle fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta con doble filo dirigida a la China Suárez, con quien se lo había vinculado a fines de 2024 tras coincidir en Madrid, poco antes de que la actriz oficializara su romance con Mauro Icardi.

La elección musical provocó una ola de comentarios variados y filosos en la publicación del joven piloto oriundo de Pilar, todos apuntando a su llamativo gesto: "¡El tema un asco!", "¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja", "Tan top el pibe y tan grasa la música", "No es lo más alto descanso le dio a Icardi", "La canción, te amo Franco", "La canción de Wanda Nara jaja", "10/10 la canción".

Finalmente, ante la ola de reacciones que generó, Colapinto optó por eliminar la musicalización del posteo. Sin embargo, el gesto ya había sido captado por miles de usuarios, y la supuesta indirecta a la China Suárez, utilizando una canción de la principal rival mediática de la actriz, quedó instalada en el centro de la conversación digital.