La China Suárez mostró su intimidad con Mauro Icardi en su vuelta a Estambul
La actriz volvió a Estambul tras unos días en Argentina y publicó fotos desde la intimidad con el futbolista del Galatasaray. También habló del bullying en redes junto a su hija Rufina.
María Eugenia "China" Suárez volvió a ser noticia en redes sociales luego de publicar un collage de fotos que retratan su vida privada con Mauro Icardi. Tras pasar unos días en Buenos Aires, donde aprovechó para reencontrarse con amigos, familiares y dejar a sus hijos menores con Benjamín Vicuña, la actriz regresó a Turquía junto a Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y decidió mostrarse desde la intimidad de su casa con el delantero rosarino.
En las imágenes que subió a sus historias, se la ve recostada en la cama con Icardi. Una de las postales es en color, con ambos mirando a cámara y una sonrisa apenas esbozada. La otra es en blanco y negro, con la actriz de ojos cerrados y una leyenda que no pasó inadvertida: “Mi lugar seguro”, escribió junto a un corazón.
El futbolista replicó la publicación, reforzando la idea de la pareja como un frente unido, lejos de los rumores y los cuestionamientos que suelen girar a su alrededor. La actriz, que desde hace tiempo alterna su vida entre Argentina y Estambul, decidió instalarse en esa ciudad acompañando a su pareja y compartir parte de su día a día en redes.
En este viaje, además de la faceta romántica, sumó también una reflexión junto a su hija mayor. Apenas llegada a Turquía, publicó un video en el que ambas hablan sobre el impacto del hate y el bullying en internet. “Fue un pedido de Rufina”, explicó la exCasi Ángeles, detallando que su hija le pidió subirlo “para que no te hagan burla”.
De esta manera, la China Suárez volvió a exponer la convivencia entre su costado más íntimo y el carácter público que tienen sus publicaciones, combinando el plano personal con mensajes que apuntan a generar conciencia en un espacio donde cada gesto se multiplica: las redes sociales.
