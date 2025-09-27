Chechu Bonelli quedó atrás: Darío Cvitanich presentó en redes a su nueva pareja
El exdelantero compartió en redes una foto con la modelo Ivana Figueras y dejó atrás los rumores que rodearon su separación.
Darío Cvitanich blanqueó en las últimas horas su nueva relación sentimental con la modelo Ivana Figueiras. El exdelantero, que brilló en Boca y Banfield, eligió las redes sociales para mostrar por primera vez una imagen en pareja, luego de semanas de especulaciones sobre su vida amorosa tras la separación de Chechu Bonelli.
La confirmación llegó de manera simple y directa: el exjugador publicó una foto desde la intimidad de su hogar junto a Figueiras en su cuenta de Instagram. Sin texto adicional, sin frases alusivas ni emojis que sumaran un mensaje oculto, el exfutbolista apenas se limitó a etiquetar a la modelo, suficiente para oficializar el vínculo frente a miles de seguidores que inmediatamente celebraron la noticia.
La exposición de esta nueva etapa contrasta con el hermetismo con el que Cvitanich abordó su separación de Bonelli, madre de sus hijas. Cuando fue consultado por los medios sobre aquella ruptura, el actual panelista de ESPN aseguró: "No hay mucho para decir. Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de las cosas lógicas de una separación. La verdad no hay mucho para contar y son cosas que quedaron entre ella y yo, no hay nada polémico ni mucho menos".
En ese mismo tono, fue tajante al desmentir las versiones que lo vinculaban a una supuesta infidelidad. "Acá no pasó absolutamente nada de eso. Quizás también eso ayudó a que no se pueda hablar mucho de nada, qué sé yo", explicó. Así, intentó poner punto final a las especulaciones que giraron en torno al fin de su matrimonio.
El exdelantero, que contrajo matrimonio con Bonelli en diciembre de 2014, no dudó en remarcar la valoración que mantiene por su expareja: "Es una gran mujer y mamá de mis hijas. Así que eso no va a cambiar". Un reconocimiento público que busca subrayar el respeto mutuo más allá de la vida en común que dejaron atrás.
Con la confirmación de su romance con Ivana Figueiras, Cvitanich vuelve a ser noticia fuera de las canchas, mostrando una faceta más íntima y personal, aunque con la misma serenidad con la que transitó su carrera deportiva.
