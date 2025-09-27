Chechu Bonelli quedó atrás: Darío Cvitanich presentó en redes a su nueva pareja

El exdelantero, que contrajo matrimonio con Bonelli en diciembre de 2014, no dudó en remarcar la valoración que mantiene por su expareja: "Es una gran mujer y mamá de mis hijas. Así que eso no va a cambiar". Un reconocimiento público que busca subrayar el respeto mutuo más allá de la vida en común que dejaron atrás.

Con la confirmación de su romance con Ivana Figueiras, Cvitanich vuelve a ser noticia fuera de las canchas, mostrando una faceta más íntima y personal, aunque con la misma serenidad con la que transitó su carrera deportiva.