Por otra parte, Suárez aclaró que su pedido no busca interferir en el vínculo de Wanda con sus hijas. En ese sentido, propuso que el retiro y la entrega de las menores en la casa de su padre se realicen mediante una tercera persona designada por la conductora o directamente en la guardia de acceso del barrio privado, sin que ella tenga que ingresar al domicilio.

Las declaraciones de Wanda Nara que la China incorporó a la denuncia

Otro de los elementos que la actriz utilizó para fundamentar su presentación fueron las declaraciones públicas que Wanda realizó en Primicias Ya, por América TV, una semana después del enfrentamiento en Nordelta. Durante esa entrevista, la conductora reconoció haber pronunciado otras expresiones durante la discusión y dejó una frase que luego fue incorporada al planteo judicial.

"Lo que sí me acuerdo es que falta mucho más, dije más cosas", expresó Nara. Posteriormente, cuando se refirió a los dichos vinculados con "matarla a palos", confirmó: "Obvio, le dije eso".

Para respaldar su denuncia, la China ofreció distintas pruebas relacionadas con el episodio. Entre ellas incluyó el video del enfrentamiento en Nordelta, la grabación de la entrevista televisiva y los registros de las cámaras de seguridad de ambos barrios privados. También solicitó que se requieran las comunicaciones realizadas al 911 y las actuaciones del personal policial que intervino el 6 de noviembre.

Por último, la actriz pidió que se inicie una investigación penal preparatoria contra Wanda Nara por el presunto delito de amenazas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal. Además, solicitó ser reconocida como particular damnificada para poder intervenir formalmente en el proceso judicial.