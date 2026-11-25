La China Suárez pidió medidas de protección contra Wanda Nara: los detalles de la denuncia
La actriz presentó un escrito ante la Justicia luego del enfrentamiento que protagonizaron en Nordelta y solicitó una restricción de acercamiento de 300 metros.
La China Suárez volvió a avanzar judicialmente contra Wanda Nara después del escándalo que protagonizaron el pasado 6 de noviembre en Nordelta. La actriz presentó un escrito ante la Justicia en el que solicitó una serie de medidas de protección para resguardar su integridad física, entre ellas una prohibición de acercamiento de 300 metros y restricciones para ingresar a dos barrios privados vinculados con su vida cotidiana.
La presentación está relacionada con el episodio ocurrido en la vivienda de Mauro Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla. Según el relato de Eugenia Suárez, ella mantuvo inicialmente una conversación cordial con el futbolista, mientras que la conductora de MasterChef Celebrity se acercó para increparla. Wanda había llegado al lugar acompañada por su pareja, Martín Migueles, y personal policial.
En la denuncia, la actriz puso el foco en una de las amenazas que le atribuyó a la empresaria: "Te mato a palos". Además, remarcó que, desde su perspectiva, "el episodio no fue un hecho aislado" y mencionó la existencia de antecedentes judiciales por situaciones de hostigamiento. Por ese motivo, consideró necesario solicitar medidas que impidan nuevos acercamientos y eventuales situaciones de intimidación.
Qué medidas de protección pidió la China Suárez contra Wanda Nara
De acuerdo con el escrito al que tuvo acceso TN Show, la actriz solicitó que Wanda tenga prohibido acercarse a menos de 300 metros de ella, independientemente del lugar en el que se encuentre. También pidió que la conductora no pueda ingresar ni aproximarse a dos barrios privados: La Isla de Nordelta, donde vive junto a Mauro Icardi, y San Jorge Village, en Los Polvorines, donde tiene su domicilio real.
Otro de los requerimientos apunta a impedir cualquier tipo de comunicación entre ambas. La restricción solicitada contempla contactos personales, telefónicos, electrónicos y a través de redes sociales, además de cualquier intento de comunicación mediante terceras personas. La intención es evitar que el conflicto vuelva a trasladarse a nuevos encuentros o intercambios fuera del ámbito judicial.
Por otra parte, Suárez aclaró que su pedido no busca interferir en el vínculo de Wanda con sus hijas. En ese sentido, propuso que el retiro y la entrega de las menores en la casa de su padre se realicen mediante una tercera persona designada por la conductora o directamente en la guardia de acceso del barrio privado, sin que ella tenga que ingresar al domicilio.
Las declaraciones de Wanda Nara que la China incorporó a la denuncia
Otro de los elementos que la actriz utilizó para fundamentar su presentación fueron las declaraciones públicas que Wanda realizó en Primicias Ya, por América TV, una semana después del enfrentamiento en Nordelta. Durante esa entrevista, la conductora reconoció haber pronunciado otras expresiones durante la discusión y dejó una frase que luego fue incorporada al planteo judicial.
"Lo que sí me acuerdo es que falta mucho más, dije más cosas", expresó Nara. Posteriormente, cuando se refirió a los dichos vinculados con "matarla a palos", confirmó: "Obvio, le dije eso".
Para respaldar su denuncia, la China ofreció distintas pruebas relacionadas con el episodio. Entre ellas incluyó el video del enfrentamiento en Nordelta, la grabación de la entrevista televisiva y los registros de las cámaras de seguridad de ambos barrios privados. También solicitó que se requieran las comunicaciones realizadas al 911 y las actuaciones del personal policial que intervino el 6 de noviembre.
Por último, la actriz pidió que se inicie una investigación penal preparatoria contra Wanda Nara por el presunto delito de amenazas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal. Además, solicitó ser reconocida como particular damnificada para poder intervenir formalmente en el proceso judicial.
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