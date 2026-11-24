El eje central de la denuncia es el fuerte altercado que ambas protagonizaron el pasado 6 de noviembre en la propiedad de Mauro Icardi en el barrio La Isla, en Nordelta, cuando Nara acudió al lugar en medio de un operativo vinculado a una de sus hijas. Según consta en el expediente y en los registros grabados con un teléfono celular durante el episodio, la conductora le habría proferido insultos y amenazas directas de agresión física, entre ellas la frase "te mato yo a palos", además de expresiones descalificatorias.