La China Suárez formalizó la denuncia penal contra Wanda Nara: de qué la acusa
En medio de una tensa guerra, la China Suárez terminó por concretar lo que ya había anunciado que haría: una denuncia penal contra la expareja de Icardi.
El conflicto judicial y mediático entre la China Suárez y Wanda Nara sumó este martes un nuevo capítulo en los tribunales. Luego de que sus representantes legales presentaran el escrito inicial la semana pasada —que ingresó por la fiscalía general de San Isidro y fue derivado por jurisdicción a la Fiscalía de Benavídez—, la actriz avanzó con la formalización y ratificación de la causa penal contra la conductora, además de impulsar un pedido urgente de protección personal.
De qué acusa la China Suárez a Wanda Nara
La presentación, patrocinada por el abogado Agustín Rodríguez, apunta concretamente contra Wanda Nara por el delito de amenazas simples, en un contexto que la defensa también encuadra dentro de un cuadro de hostigamiento, injurias y agresiones verbales.
El eje central de la denuncia es el fuerte altercado que ambas protagonizaron el pasado 6 de noviembre en la propiedad de Mauro Icardi en el barrio La Isla, en Nordelta, cuando Nara acudió al lugar en medio de un operativo vinculado a una de sus hijas. Según consta en el expediente y en los registros grabados con un teléfono celular durante el episodio, la conductora le habría proferido insultos y amenazas directas de agresión física, entre ellas la frase "te mato yo a palos", además de expresiones descalificatorias.
Las pruebas incorporadas y el pedido de perimetral
Para sostener la imputación, la defensa de Suárez incorporó a la causa el material audiovisual completo y sin editar del enfrentamiento en Nordelta, sumado a registros de otras cámaras de seguridad del complejo.
Además, los abogados adjuntaron recortes de entrevistas televisivas recientes en las que Wanda Nara sugirió públicamente que la actriz debería pedir un botón antipánico. Para la querella, esos dichos posteriores ratifican el tono intimidatorio del conflicto y demuestran que no se trató de un exabrupto aislado. En paralelo, el entorno legal de la actriz también señaló el presunto incumplimiento de medidas cautelares previas relacionadas con la exposición de los menores.
Frente a este escenario, Suárez solicitó a la Justicia el dictado inmediato de una restricción perimetral para evitar nuevos cruces: el pedido exige que Wanda Nara no pueda acercarse a menos de 300 metros de su domicilio ni a menos de 100 metros de su persona. La causa tramita en la misma sede judicial donde, de manera paralela, Mauro Icardi impulsa una denuncia contra Martín Migueles por hechos ocurridos durante la misma jornada.
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